Kadhy Touré fête ses 38 ans loin des réseaux sociaux

L’actrice, productrice et animatrice ivoirienne a eu 38 ans le 13 septembre, au cœur d’une pause numérique annoncée pour se consacrer à un projet encore tenu secret.

Kadhy Touré a fêté ses 38 ans dimanche 13 septembre 2026 dans une période volontairement plus discrète. L’actrice, productrice et animatrice ivoirienne s’est mise en retrait des réseaux sociaux depuis le mois d’août afin de se concentrer sur un projet dont elle n’a pas encore dévoilé les contours.

Le 9 août, la figure du petit écran ivoirien avait annoncé à sa communauté qu’elle allait suspendre sa présence en ligne pendant plusieurs semaines. Dans cette prise de parole publique, elle évoquait une absence d’environ quatre à six semaines, le temps de se consacrer pleinement à ce nouveau projet.

Son anniversaire tombe donc en plein dans cette parenthèse numérique. Née le 13 septembre 1988 à Bouaké, Kadhy Touré atteint 38 ans alors qu’elle a choisi de réduire son exposition publique, loin du rythme habituel des publications et interactions qui accompagnent sa notoriété.

Cette discrétion intervient dans une année déjà marquée par plusieurs changements personnels et professionnels pour l’artiste ivoirienne. Connue à la fois comme comédienne, productrice et personnalité de télévision, elle a construit sa présence médiatique entre cinéma, programmes télévisés et projets de production.

Le retrait annoncé début août n’a pas été présenté comme un départ durable des réseaux sociaux. Kadhy Touré avait indiqué vouloir revenir après cette période de concentration, sans communiquer de date précise ni révéler la nature du projet qui motive cette pause.