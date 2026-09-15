Ghana : un complexe à 1,3 milliard $ prend forme près de l’aéroport d’Accra

Sentuo Airport Garden City doit réunir logements, hôtel, commerces, services de santé, jardins et un centre de conférences de 2 500 places à Accra. Le promoteur annonce une livraison en 2029.

Un complexe immobilier évalué à 1,3 milliard de dollars doit être officiellement lancé mardi 15 septembre près de l’aéroport international Kotoka à Accra. Le président ghanéen John Dramani Mahama est annoncé à la cérémonie de lancement de Sentuo Airport Garden City, prévue à 14 heures sur le site du projet.

Le programme, situé au 10 Giffard Road dans l’Airport Residential Area, doit regrouper des appartements, un hôtel, des commerces, des services de santé, des jardins et des équipements de loisirs. Les plans comprennent aussi un centre de conférences pouvant accueillir 2 500 personnes.

Le site de Sentuo Real Estate présente actuellement le projet comme étant en construction, avec la structure principale en cours, et annonce une livraison en 2029. Le volet résidentiel prévoit notamment deux tours entourées d’espaces paysagers et d’équipements communs.

Le promoteur estime que le chantier créera de la demande pour des ingénieurs, artisans, techniciens et fournisseurs de matériaux. L’exploitation de l’hôtel, du centre de conférences et des espaces commerciaux pourrait ensuite soutenir des emplois dans l’hôtellerie, la restauration, le transport et la gestion immobilière, sans objectif chiffré annoncé.

Sentuo Group indique être présent au Ghana depuis 2008 et employer plus de 4 500 personnes dans six secteurs. Le groupe est également engagé dans un investissement de 2 milliards de dollars dans le raffinage, selon les informations publiées sur le site de sa filiale immobilière.