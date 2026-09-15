Guépards : Argentine-Bénin prévu le 6 octobre, l’AFA attend la FIFA

Un match amical entre l’Argentine et le Bénin est prévu le 6 octobre au Monumental. Le calendrier est avancé par plusieurs médias argentins, tandis que l’AFA attend encore la décision de la FIFA avant son annonce officielle.

Les Guépards du Bénin sont programmés face à l’Argentine le mardi 6 octobre 2026 au stade Monumental de Buenos Aires, selon plusieurs médias argentins citant le calendrier préparé par l’Association du football argentin (AFA). L’officialisation reste toutefois suspendue à une réponse de la FIFA sur le statut des trois amicaux envisagés par l’Albiceleste.

C5N, qui cite des sources de l’AFA, précise que la fédération argentine a prévu trois rencontres à domicile : contre la Bolivie le 30 septembre au stade Mario Alberto Kempes de Córdoba, le Burkina Faso le 3 octobre au Monumental, puis le Bénin le 6 octobre dans la même enceinte de Buenos Aires.

Le quotidien La Nación présente lui aussi ce calendrier comme pratiquement arrêté, tout en soulignant que la confirmation officielle n’a pas encore été publiée. MDZ rapporte de son côté que l’AFA prépare son annonce, après plusieurs jours d’attente autour de la validation internationale des rencontres.

Pour le Bénin, cette affiche constituerait la première confrontation de l’équipe nationale A avec l’Argentine. Le rendez-vous offrirait aux Guépards une opposition de premier plan quelques jours après leurs deux premières sorties dans les éliminatoires continentales.

Le point encore en discussion avec la FIFA concerne notamment la reconnaissance des rencontres comme matches internationaux de classe A. Cette qualification est importante pour l’Argentine, plusieurs de ses joueurs ayant écopé de suspensions après la finale du Mondial 2026.

Le programme annoncé place donc le Bénin en clôture de la fenêtre internationale argentine. À ce stade, ni la liste des joueurs de Lionel Scaloni ni les derniers détails d’organisation de la rencontre du 6 octobre n’ont été officialisés par l’AFA.

Avant ce rendez-vous envisagé à Buenos Aires, les Guépards doivent ouvrir les éliminatoires de la CAN 2027 face au Burkina Faso le 25 septembre à Ouagadougou, puis recevoir la Mauritanie le 29 septembre au stade Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan.