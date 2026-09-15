BLACKPINK : Lisa s’excuse pour une insulte raciste prononcée avant ses débuts

Dans « Always Lalisa », la star thaïlandaise de BLACKPINK revient sur des vidéos de sa période de formation diffusées en 2025 et explique pourquoi elle n’avait pas réagi à l’époque.

Lisa a présenté ses excuses au sujet d’anciennes vidéos dans lesquelles des membres de BLACKPINK, alors en formation, reprennent des textes comportant une insulte raciste. La chanteuse affirme qu’elle n’en mesurait pas la portée à l’époque et assure qu’elle ne recommencerait pas.

La star thaïlandaise de 29 ans s’est exprimée dans un entretien accordé à « Variety » autour du documentaire « Always Lalisa ». Elle explique avoir grandi en Thaïlande sans avoir été sensibilisée à l’histoire et à la gravité du terme utilisé, avant d’en comprendre le caractère offensant.

Les images remontent à plus de dix ans, lorsque les futures membres de BLACKPINK étaient encore stagiaires au sein du label sud-coréen YG Entertainment. Elles les montrent en train de rapper des paroles contenant le « n-word », une insulte raciste visant les personnes noires.

Ces vidéos ont circulé publiquement avant la prestation solo de Lisa au festival Coachella en 2025. La chanteuse raconte avoir été affectée par leur diffusion alors qu’elle préparait son concert, mais avoir choisi de poursuivre sa performance.

Lisa précise qu’elle n’avait pas pu publier de déclaration au moment de la controverse. Ses propos actuels constituent donc sa première réponse développée à cet épisode. Les circonstances exactes de l’enregistrement et de la fuite des vidéos n’ont pas été détaillées dans l’entretien.

La séquence est également abordée dans « Always Lalisa », réalisé par Sue Kim. Le film suit l’artiste entre 2024 et 2025, pendant le lancement de sa carrière solo, ses débuts dans la série « The White Lotus » et la préparation de Coachella.

Présenté au Festival international du film de Toronto, le documentaire s’intéresse aussi aux années de formation de Lisa et aux règles imposées aux jeunes artistes de YG Entertainment. La chanteuse y revient sur son arrivée en Corée du Sud comme première stagiaire non coréenne du label.

Malgré le développement de ses projets personnels, Lisa assure vouloir poursuivre son parcours avec BLACKPINK. Le groupe a achevé sa tournée « Deadline » en janvier 2026, tandis que « Always Lalisa » doit sortir dans les salles le 12 octobre.