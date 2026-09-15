Kenya : le régulateur alerte les épargnants contre 15 plateformes sans licence

La Capital Markets Authority met en garde les Kényans contre 15 entités qui proposent des placements sans licence ou autorisation. Les plateformes sont désormais visées par des enquêtes conduites avec la police judiciaire.

La Capital Markets Authority du Kenya a mis en garde les épargnants contre 15 entités qui proposent des services d’investissement sans licence ni autorisation. Le régulateur affirme que ces structures sollicitent illégalement des fonds du public et qu’elles font l’objet d’enquêtes avec la Directorate of Criminal Investigations et d’autres services.

La liste comprend notamment Global Investment Group, QVSE, Kore Exchange, Abacus Wealth Management, Brown Advisory Group, B Invest, Bitblock Capital, Maliwave Investments et Monetrix Capital Investments. Elle cite aussi Twenty-four Hours Pro Expert Trader, Wealth Sharing Group, CBEX, Just Markets, Ultima Cryptocurrency et Lukman-trust Fund.

La CMA demande au public de ne pas confier d’argent à ces entités et invite les personnes qui ont déjà investi ou disposent d’informations à se rapprocher des bureaux de la DCI. L’avertissement vise des plateformes qui se présentent comme des opportunités de placement alors qu’elles ne disposent pas des agréments requis au Kenya.

QVSE figure parmi les plateformes les plus exposées dans ce dossier. Business Daily rapporte que des utilisateurs avaient été attirés par des promesses de gains liés au trading d’actions américaines, avant que certains ne soient invités à verser une somme supplémentaire pour réactiver des comptes devenus inaccessibles.

La mise en garde intervient alors que les autorités financières de la région renforcent leurs alertes contre les placements non agréés. Au Kenya, la CMA tient une liste publique des intermédiaires autorisés et rappelle régulièrement aux investisseurs de vérifier le statut réglementaire d’un opérateur avant de lui confier des fonds.

QVSE et Ultima Cryptocurrency Group avaient déjà été signalés au Ghana. Dans un avis officiel daté du 22 juillet 2026, la Securities and Exchange Commission ghanéenne les a inscrits parmi 23 entités proposant des produits d’investissement sans licence dans le pays.