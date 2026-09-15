Mali : au moins 50 soldats tués dans l’attaque de Dioura

L’assaut du 10 septembre contre le camp militaire de Dioura figure parmi les attaques les plus meurtrières récemment subies par les forces maliennes. Des sources locales et sécuritaires font aussi état de cinq membres russes de l’Africa Corps tués.

Au moins 50 soldats maliens ont été tués jeudi 10 septembre lors de l’attaque du camp militaire de Dioura, dans la région de Mopti, selon un bilan recueilli auprès de sources sécuritaires et locales et publié lundi 14 septembre. Cinq membres russes de l’Africa Corps ont également péri, selon les mêmes sources.

Les Forces armées maliennes ont confirmé qu’une attaque de groupes armés avait visé le secteur de Dioura le 10 septembre. Le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, affilié à Al-Qaïda, a revendiqué l’assaut et affirmé avoir pris le contrôle du camp.

Le bilan d’au moins 50 militaires maliens n’a pas été confirmé publiquement par l’état-major. Des sources interrogées par l’AFP évoquent des bilans plus élevés, allant de 60 à 80 soldats tués, ainsi que plusieurs dizaines de militaires faits prisonniers.

Après l’attaque, l’armée a annoncé avoir engagé une riposte aéroterrestre. Elle a affirmé avoir neutralisé plusieurs dizaines d’assaillants et détruit des motocyclettes et plusieurs véhicules, sans communiquer de bilan sur ses propres pertes.

Dioura se trouve dans le centre du Mali, où les affrontements entre forces gouvernementales et groupes armés se sont intensifiés. Mi-juillet, au moins 50 autres soldats maliens avaient été tués dans l’embuscade d’un convoi quittant Anéfis en direction de Gao.