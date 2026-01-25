Juventus – Naples (J22) : où regarder le match en direct

Naples et la Juventus s’affrontent ce dimanche pour la 22e journée de Serie A, dans un match attendu qui se jouera à 17H00 GMT. Duel entre le champion en titre et un club historique en quête de redressement, cette confrontation met en jeu des points décisifs pour la course au titre et promet une forte intensité sur le terrain.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Pour la Juventus, la rencontre est cruciale. Les Bianconeri accusent un retard de quatre points sur Naples avant le coup d’envoi et voient dans ce déplacement une opportunité de réduire l’écart au classement. Après une première partie de saison marquée par des résultats irréguliers, l’équipe recherche un nouvel élan et un résultat positif susceptible de relancer ses ambitions.

Naples, quant à lui, aborde la rencontre avec la volonté de conforter sa position en tête. Champion en titre, le club napolitain ne peut se permettre de laisser filer des points si l’objectif est de maintenir la pression sur ses poursuivants. L’Inter Milan, cité comme principal rival, représente une menace potentielle si Naples venait à concéder un revers.

Diffusion et informations pratiques

La rencontre sera diffusée en direct sur plusieurs chaînes et plateformes. Les téléspectateurs pourront suivre le match sur Canal live, Canal+, beiIN Sport, Sky Sports, New World TV, Super Sport, Sport 4 Israel HD, Sport TV2 Portugal HD, TSN Malta 3 HD, TV2 Play Danmark, TV2 Sport X Dansk HD, TV4 Fotboll HD et TV4 Play Sverige.

Ces diffusions couvrent plusieurs territoires et plateformes, offrant différentes options pour suivre la rencontre en temps réel. Les horaires communiqués s’entendent en temps universel (GMT) ; il appartient aux téléspectateurs d’adapter l’heure de coup d’envoi en fonction de leur fuseau horaire local.

Sur le plan sportif, une victoire de la Juventus réduirait l’écart à quatre points et relancerait le duel pour le haut du classement, tandis qu’un succès de Naples renforcerait sa mainmise sur le championnat et limiterait la marge de manœuvre de ses rivaux. Un match nul, de son côté, maintiendrait l’écart actuel mais n’apporterait pas de changement majeur immédiat.

Les deux équipes se présentent à ce rendez-vous avec des objectifs clairs : la Juventus cherche à retrouver de la constance et des résultats positifs, Naples vise à préserver sa longueur d’avance et à poursuivre sa série en championnat. L’enjeu sportif et la rivalité entre ces clubs font de ce match un rendez-vous majeur de la journée.

Pour plus d’informations sur la diffusion et les modalités de visionnage selon les pays, les téléspectateurs sont invités à consulter les grilles de programmes des chaînes citées ou les communiqués officiels de leurs diffuseurs locaux.