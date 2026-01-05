Accueil En Brève Justice en France : Pnaco, nouveau parquet contre les trafics qui «déstabilisent l’ordre social»

Dans la « guerre » au narcotrafic déclarée par les autorités françaises, une nouvelle unité se mobilise à partir du lundi 5 janvier au tribunal de Paris : le Parquet national de lutte contre la criminalité organisée (Pnaco), destiné à renforcer la lutte contre la criminalité organisée, rapporte l’AFP. À l’occasion du lancement du Pnaco, la procureure Vanessa Perrée a averti que « nous sommes face à des gens très dangereux » dont les modes opératoires peuvent se rapprocher « du terrorisme » puisqu’ils « déstabilisent l’ordre social ».