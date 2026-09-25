Jusqu’à 76 cm de pluie : Hawaï se prépare à l’ouragan Nolo

Devenu ouragan jeudi soir, Nolo doit frôler la Grande Île vendredi et samedi. Les autorités ont mobilisé la Garde nationale face à un risque d’inondations catastrophiques.

Hawaï se prépare à l’arrivée de Nolo, devenu ouragan jeudi 24 septembre avec des vents soutenus de 120 km/h. Le National Hurricane Center prévoit que les premiers vents de tempête tropicale atteignent la Grande Île vendredi, avant de possibles conditions cycloniques dans la nuit.

Le centre de Nolo devrait passer au sud de l’archipel, mais les bandes pluvieuses s’étendent largement autour de son œil. Le service météo de Honolulu attend entre 38 et 76 cm de pluie sur les versants exposés au vent et le sud-est de la Grande Île. Maui pourrait recevoir 10 à 20 cm, localement 38 cm. Des inondations soudaines et des glissements de terrain pouvant devenir catastrophiques sont redoutés.

À 17 h jeudi à Hawaï, Nolo se trouvait à environ 515 km au sud de Hilo et progressait vers le nord-nord-est à 8 km/h. Il devait encore gagner en puissance et devenir un ouragan majeur avant de bifurquer vers l’ouest. Une veille cyclonique et une alerte de tempête tropicale couvraient la Grande Île, tandis qu’une veille de tempête tropicale concernait le comté de Maui.

Le gouverneur Josh Green a placé l’État en situation d’urgence. Plus de 230 membres de la Garde nationale ont été mobilisés et les écoles ont fermé pour le reste de la semaine, selon l’Associated Press.