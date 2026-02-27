Julien Lieb risque d’être éliminé de Danse avec les stars après sa blessure

Julien Lieb, candidat de la quinzième saison de Danse avec les stars, risque l’élimination si sa blessure l’empêche de revenir pour le prochain prime du 6 mars : le règlement de l’émission n’autorise qu’une seule dispense par saison et son absence lors du prime du 20 février lui a déjà valu ce joker. La diffusion de l’émission a par ailleurs été perturbée ces dernières semaines : le 6 février remplacée par la cérémonie d’ouverture des JO de Milan-Cortina, et le 27 février par le concert des Enfoirés enregistré à l’Accor Arena, repoussant au 6 mars le prochain rendez‑vous où un nouveau candidat quittera l’aventure.

Présent sur le plateau le 20 février, Julien Lieb n’a pas pu danser avec sa partenaire Elsa Bois en raison d’une blessure, et a assuré lors du dernier prime « Je serai là, promis ». Agé de 24 ans et finaliste de la Star Academy 2023, il a toutefois poursuivi ses engagements musicaux : il a donné un concert à Metz et était programmé à Toulouse le 4 mars dans le cadre de son « Naufragés Tour », avec une date à L’Olympia à Paris annoncée pour le 30 novembre.

Le règlement de Danse avec les stars prévoit qu’un candidat peut être dispensé d’un prime pour cause de blessure, mais une seule fois sur la saison ; en cas de nouvel forfait, l’élimination est automatique. Cette règle a été rappelée par l’animateur Camille Combal lors d’un échange avec le streameur Domingo, confirmant que le joker médical avait déjà été utilisé par le jeune chanteur et précisant qu’un nouveau forfait entraînerait la fin de sa participation.

Calendrier, concurrents et enjeux pour la suite

La semaine du 6 mars doit donc marquer un nouvel épisode clé de la saison : un candidat quittera l’aventure après les éliminations précédentes de Philippe Lellouche et Stéphane Bern. Parmi les personnalités citées comme fragilisées dans les classements depuis le début, Laure Manaudou figure en bas du tableau, tout comme Marcus, qui a été contraint de participer au face‑à‑face la semaine précédente. La situation de Julien Lieb sera suivie de près en fonction de son état de santé et de sa capacité à remonter sur le parquet pour le prime du 6 mars.

Les récents changements de programmation ont également élargi la fenêtre entre les primes, ce qui modifie le rythme de la compétition et des répétitions pour les couples. Sur le plan professionnel, Julien Lieb continue sa tournée malgré sa participation à l’émission, avec des dates passées à Metz, une prestation prévue à Toulouse le 4 mars et une escale à L’Olympia le 30 novembre, informations communiquées par ses équipes et reprises dans la couverture médiatique de la saison.