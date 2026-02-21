Julien Lieb forfait à DALS après un poil incarné

Julien Lieb a été contraint de déclarer forfait lors du 4e prime de Danse avec les stars (DALS) pour des raisons médicales liées à un poil incarné, a-t-il lui-même indiqué à l’antenne. Présent en plateau mais dispensé de prestation, le candidat a expliqué avoir évité de justesse une opération qui aurait pu mettre fin à sa participation au concours, et a rassuré ses abonnés sur son rétablissement.

Au cours de la soirée, l’animateur Camille Combal a précisé que Julien Lieb « était avec nous ce soir » mais qu’il était « dispensé de quick-step » en raison d’une blessure subie durant la semaine. Le chanteur, accompagné d’Elsa Bois, a expliqué sans entrer dans les détails avoir subi « des petits problèmes de santé » et déclaré : « On est passé pas très loin d’une opération qui aurait pu me coûter l’aventure. J’aurais pu arrêter. Mais du coup, tout va bien ! Je vais pouvoir faire tout le reste de l’aventure à 90% sûr. »

Selon le journaliste Clément Garin, la cause précise de ce forfait est un poil incarné. Julien et son partenaire n’ont pas présenté de danse lors du 4e prime, et les équipes médicales du programme sont intervenues pour prendre en charge l’affection.

Une histoire de pus

Un poil incarné correspond à un poil qui, au lieu de pousser vers l’extérieur, se recourbe et réentraîne une irritation de la peau. Dans la plupart des cas, il s’agit d’un problème bénin traité par des soins locaux ; toutefois, il peut se surinfecter si la lésion n’est pas prise en charge correctement. La surinfection peut évoluer en kyste pilonidal — une cavité souvent douloureuse remplie de pus ou de débris — ou en abcès, nécessitant alors un drainage médical en urgence.

Les informations rendues publiques indiquent que Julien Lieb a été « passé pas très loin d’une opération », formulation qui laisse entendre qu’une procédure chirurgicale a été envisagée en raison du risque d’abcès ou de kyste. Finalement, l’intervention n’a pas eu lieu et l’infection semble avoir été maîtrisée par les équipes soignantes rattachées au programme.

Le règlement de DALS prévoit un dispositif de « forfait médical » : un candidat peut être dispensé d’une prestation pour raisons de santé. Camille Combal a rappelé que si un candidat est forfait lors de deux primes consécutifs, il peut être éliminé du concours. L’édition 2018 avait déjà vu un forfait médical notable, celui de Pamela Anderson, cité en référence par les médias.

Julien Lieb a également utilisé son compte Instagram pour informer ses fans qu’il sera présent hors du plateau de télévision : il a confirmé qu’il se produira « ce samedi » au concert de Metz, en précisant qu’il pourrait limiter ses sauts et son engagement physique sur scène. Le prochain prime de DALS n’aura pas lieu la semaine suivante en raison du concert des Enfoirés, ce qui laisse une marge de récupération supplémentaire au candidat.