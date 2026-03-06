Julien Lieb (DALS) révèle que son forfait a été traité aux antibiotiques

Julien Lieb, candidat issu de la Star Academy et désormais en lice dans Danse avec les stars, a évité l’hospitalisation après un problème de santé survenu en bas du dos et pourra reprendre la compétition ce vendredi aux côtés d’Elsa Bois, a-t-il confié au Parisien. Victime d’un épisode qui a nécessité une antibiothérapie, il a été contraint de déclarer forfait lors du dernier prime mais conserve sa place dans l’émission, sans possibilité d’un nouveau joker.

Après deux semaines d’incertitude médicale et de buzz autour de son absence, le chanteur dit avoir « eu de la chance dans [son] malheur ». Selon ses déclarations au Parisien, une hospitalisation et même une opération ont failli être nécessaires, mais le recours aux antibiotiques a suffi : « Finalement, cela a été traité aux antibiotiques. C’est le meilleur scénario possible », a-t-il déclaré.

Le règlement du concours est strict : Julien Lieb n’a plus droit à d’autres jokers, comme l’a déjà vécu une personnalité publique citée par le chanteur — Pamela Anderson — qui, quelques années plus tôt, avait épuisé sa carte de remplacement. Sa réintégration sur le parquet est donc encadrée par ces règles et sera suivie sans marge d’erreur supplémentaire.

Un bobo en bas du dos

Le candidat n’a pas précisé le diagnostic exact, qu’il a souhaité garder privé, mais il a localisé le problème : « Un problème de santé au bas du dos. Pas lié à une blessure, juste à de la malchance. Le médecin me l’a dit clairement. Ça aurait pu arriver n’importe quand. Ce n’était pas dangereux et quand même relativement bénin », a-t-il expliqué au quotidien.

Des rumeurs évoquaient un poil incarné surinfecté. L’information rapportée, qui reste non confirmée par le chanteur au-delà des éléments cités dans la presse, s’accorde toutefois avec le traitement administré : l’absorption d’une antibiothérapie correspond à la prise en charge d’une infection bactérienne. De manière générale, ce type de traitement peut, dans certains cas, permettre d’éviter des gestes chirurgicaux lorsque l’infection répond bien aux antibiotiques.

Julien Lieb raconte qu’il avait d’abord ressenti des douleurs après un concert à Lyon et qu’il a demandé à voir le médecin en dansant : « Je revenais d’un concert à Lyon et j’avais déjà mal. En dansant, j’ai demandé à voir le médecin immédiatement. Il m’a prévenu que si c’était ce qu’il pensait, ce serait compliqué. Heureusement, ça s’est réglé presque miraculeusement », relate-t-il.

Sur le plan sportif et compétitif, il revient dans la course mais sans statut de favori. À l’heure des derniers classements publiés, sa moyenne sur deux danses s’établit à 29/40. Cette note le place derrière certains concurrents : 32/40 pour Juju Fitcats, 31,3/40 pour Samuel Bambi, Maghla et Lucie Bernardoni, 31/40 pour Marcus et 30/40 pour Emma. Il est à égalité avec Angélique Angarni-Filopon et devance Ian Ziering (27/40) et Laure Manaudou (24,7/40).