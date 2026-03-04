Julien Courbet dément un infarctus : « C’est la cinquième fois que je vais mourir »

Julien Courbet a démenti avec ironie, mercredi 4 mars sur Instagram, les nouvelles rumeurs de décès qui circulent à son sujet : l’animateur et producteur de 61 ans a été annoncé mort à plusieurs reprises sur Internet, une fois de trop selon lui, alors que son nom figure régulièrement au cœur de fausses informations le concernant.

Depuis 2001, Julien Courbet est aux commandes de Ça peut vous arriver sur RTL, une émission diffusée du lundi au vendredi à 9 heures et destinée à aider des auditeurs victimes d’injustices ou d’arnaques. L’émission s’appuie sur une équipe de journalistes et d’avocats spécialisés. En raison du succès de ce programme, la diffusion se fait en simultané sur M6 depuis 2020. En parallèle, l’animateur présente ou a présenté plusieurs autres émissions, parmi lesquelles Capital, Appel à témoins, Arnaque, On n’est pas d’accord ! et À quel prix ?

La rumeur de décès qui circule depuis plusieurs semaines a pris de l’ampleur le 14 février, lorsqu’un article annonçait sa mort « d’un infarctus massif ». Julien Courbet avait alors déjà réagi sur son compte X avec autodérision, commentant l’annonce en écrivant : « C’est arrivé il y a quelques jours, je tenais à vous l’annoncer, aujourd’hui, moi-même !«

Julien Courbet remet les pendules à l’heure

Mercredi 4 mars, l’animateur a partagé sur son compte Instagram un article d’Ici Paris titré « Julien Courbet : un infarctus massif !« , qui commençait par la phrase « Il a rejoint le paradis des animateurs…« . Dans les commentaires, il a exprimé son exaspération face à ces publications répétées. Il a notamment écrit : « La France c’est arnaqueland. Tu peux même vendre des arnaques en kiosque, Ici Paris ! En 30 ans de carrière, c’est la 5eme fois que je vais mourir dans leur journal. J’ai les mêmes initiales que Jésus-Christ, mais reconnaissez qu’en nombre de résurrections je gagne« .

La publication et la réponse de l’animateur font suite à plusieurs cas antérieurs où des articles ou des publications en ligne ont annoncé sa mort sans fondement. Les réactions de Julien Courbet sur les réseaux sociaux, empreintes d’ironie, soulignent une lassitude face à ces reprises erronées.

Le parcours professionnel de l’animateur, sa longévité à l’antenne et sa présence sur plusieurs formats audiovisuels expliquent la visibilité dont il bénéficie, et par ricochet la circulation de rumeurs le concernant. Le message partagé par Courbet mercredi vise à dénoncer la diffusion d’informations mensongères publiées au format presse.

Le ton utilisé par l’animateur — mêlant humour et agacement — a été relayé par plusieurs médias qui ont repris sa publication Instagram, rappelant qu’il s’agit d’une nouvelle manifestation d’une rumeur déjà ancienne et récurrente.