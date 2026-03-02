Julia Vignali, 50 ans : la terrible nouvelle est annoncée

Julia Vignali, visage familier de la télévision française et animatrice d’Affaire conclue sur France 2, a raconté à Paris Match un traumatisme d’enfance qui a profondément marqué son corps et son rapport à la résilience : un grave accident domestique survenu à l’âge de cinq ans, entraînant de lourdes brûlures et des années de soins hospitaliers.

Présente chaque après-midi dans l’émission de France 2, Julia Vignali est reconnue pour sa capacité à valoriser les objets et à instaurer une relation de proximité avec vendeurs et acheteurs. Son parcours médiatique, évoqué lors de cette interview, met en lumière une trajectoire faite d’expériences variées et d’une image publique construite autour de la bienveillance et de la proximité.

Avant de prendre les commandes d’Affaire conclue en 2023, en succédant à Sophie Davant, Julia Vignali s’est imposée progressivement dans le paysage audiovisuel français, notamment à travers sa participation aux Maternelles sur France 5 et à plusieurs programmes sur M6, dont Le Meilleur Pâtissier. Son passage de Télématin à l’animation quotidienne de France 2 a été perçu comme une étape majeure de sa carrière.

L’accident domestique et les soins : récit d’une épreuve

Dans son témoignage accordé à Paris Match en 2017, Julia Vignali est revenue sur les circonstances de l’accident : alors âgée de cinq ans, elle s’est renversée un chocolat chaud sur son pyjama en acrylique. Selon ses propos, le tissu a fondu sur la peau, provoquant des brûlures graves, qualifiées dans l’entretien de brûlures au troisième degré.

Elle rapporte que les services d’urgence auraient mal évalué l’étendue des dégâts au départ, ce qui a retardé la prise en charge adaptée : « Les services d’urgence ayant mal évalué les dégâts, on a un peu traîné à la maison. Il est trop tard pour une greffe…« , confie-t-elle. La conséquence immédiate a été un suivi régulier au service des grands brûlés de l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris, où elle se rendait deux fois par semaine.

Les soins et les interventions ont été lourds et étalés dans le temps. À un moment, pour éviter que la croissance de son bras ne soit compromise, une opération a été décidée : « Un jour, on décide de m’opérer sinon mon bras ne grandira plus. Il vaut mieux un bras moche avec une cicatrice qu’un petit bras qui aurait fini sa croissance plus tôt« , rapporte-t-elle.

Ces épisodes, survenus bien avant sa notoriété, ont laissé des traces physiques et un souvenir durable. Julia Vignali évoque encore les années passées entre hospitalisations et rendez‑vous médicaux, une réalité qui a façonné une partie de son parcours personnel et professionnel.