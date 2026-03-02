Juju Fitcats révèle vivre avec le vitiligo depuis l’âge de 7 ans

Sur les réseaux sociaux et à la télévision, de plus en plus de personnalités racontent publiquement leurs maladies pour sensibiliser l’opinion. Parmi elles, la créatrice de contenus sportifs Juju Fitcats a récemment évoqué, dans les coulisses de Danse avec les stars, vivre avec une maladie auto-immune depuis l’âge de 7 ans, associée à l’apparition d’un vitiligo et à des crises d’angoisse. Cette révélation figure dans un vlog publié le 25 février sur sa chaîne YouTube, où elle montre sa préparation pour le prime et ses répétitions avec son partenaire.

Le phénomène de confessions publiques se multiplie : après les aveux de santé de personnalités comme Kate Middleton en 2024 ou le décès d’Eric Dane des suites de la maladie de Charcot, de nombreuses célébrités — dont Céline Dion, Charles III, Bruce Willis ou Camille Cerf — ont témoigné de problèmes de santé souvent inattendus. Dans ce contexte, le récit de Juju Fitcats résonne comme un nouvel exemple de personnalités qui mettent en lumière des pathologies longtemps tenues secrètes.

Dans son vlog de près de 50 minutes, la youtubeuse montre aussi des moments de complicité avec son partenaire de danse, Jordan Mouillerac, et d’autres candidats, et revient sur son parcours télévisuel, depuis ses premières apparitions jusqu’à son statut actuel dans l’émission.

De la création de contenu aux plateaux de télévision

Révélée sur les réseaux sociaux, Juju Fitcats a franchi les frontières du web pour investir la télévision. Avant sa participation à la saison 15 de Danse avec les stars, elle avait déjà été visible sur plusieurs formats : elle a participé à La France a un incroyable talent et a pris part à Les Traîtres, qu’elle a remportés en 2023 aux côtés de son mari, le youtubeur Tibo InShape. Le succès télévisuel a aussi pesé sur leur couple, Tibo InShape reconnaissant avoir éprouvé des difficultés face à l’exposition médiatique de sa compagne, des tensions qui, selon le couple, se sont depuis apaisées.

Pour la quinzième saison de Danse avec les stars, Juju Fitcats est associée à un partenaire expérimenté, Jordan Mouillerac, vainqueur de la saison précédente. Lors du prime du 20 février, sa prestation a été saluée et a renforcé son positionnement comme candidate remarquée par les juges et le public.

Après sa prestation, la candidate a également indiqué avoir terminé à la 3e place ex æquo avec Marcus, puis a publié, le 25 février, un vlog détaillant sa semaine d’entraînement, ses répétitions et les coulisses de sa préparation au prime.

Dans cette vidéo, elle raconte vivre depuis l’enfance avec une maladie auto-immune qui déclenche « des crises d’angoisse, de grosses crises de pleurs, de nerfs » et la peur de mourir, précisant que ces épisodes émotionnels ont favorisé l’apparition progressive d’un vitiligo, responsable de taches dépigmentées sur la peau et des mèches blanches dans ses cheveux.

Juju Fitcats décrit une mèche blanche présente depuis l’âge de 7 ans, qu’elle a complexée au collège et qu’elle a teintée « de ses 10 ans jusqu’à ses 16 ans » avant de l’assumer. Le vitiligo touche environ un million de Français. Parmi les personnalités ayant évoqué cette pathologie figurent Édouard Philippe, qui en a parlé en mai 2025 lors d’un colloque du Collectif Vitiligo, Michaël Youn qui l’évoquait en 2018, ainsi que Vanessa Fery. Le cas de Michael Jackson a également été lié au vitiligo par son dermatologue, Arnold Klein.