Juju Fitcats : « On est en froid », il y a eu de l’eau dans le gaz

TiBo InShape, influenceur et vidéaste français spécialisé dans la musculation et la remise en forme, domine les classements YouTube nationaux avec des audiences massives et une présence médiatique régulière, au cœur de débats publics récurrents. Marié à l’influenceuse Juju Fitcats, il est devenu l’un des visages les plus visibles de la scène digitale française, tant pour ses contenus sportifs que pour ses prises de parole publiques.

De corpulence imposante, coiffure en brosse et souvent en débardeur, TiBo InShape a débuté sa chaîne YouTube en 2008. Selon les chiffres rapportés, il a franchi la barre des 22 millions d’abonnés en 2024 et, « aujourd’hui, deux ans plus tard », frôle les 27 millions d’abonnés, faisant de lui le youtubeur le plus populaire de France à partir de 2024. Cette progression a eu pour effet de reléguer au second plan d’autres créateurs très suivis de la génération Z, comme Squeezie.

Le créateur, né Thibaud Delapart, doit une large part de sa notoriété à ses vidéos de musculation, de programmes de remise en forme et de régimes, formats qui ont rencontré un fort écho auprès d’un public jeune et amateur de contenus sportifs.

Parcours, controverses et vie privée

TiBo InShape est régulièrement confronté à des polémiques. Des messages à caractère islamophobe postés anciennement sur son compte Facebook personnel ont été ressortis par des internautes, alimentant des critiques sur les réseaux sociaux. Il a également provoqué l’indignation après la publication d’un vlog tourné sur le site du camp d’extermination d’Auschwitz, qualifié par certains observateurs de décalé par rapport au lieu et à sa mémoire.

Au-delà des questions de tenue et de ton, il use de sa visibilité pour aborder des sujets politiques. Par exemple, il a diffusé une vidéo liée aux élections législatives de 2024 et a émis des critiques publiques à l’encontre d’influenceurs basés à Dubaï, notamment dans le contexte de bombardements iraniens qui avaient bloqué plusieurs personnalités locales.

Sur le plan personnel, TiBo et Juju Fitcats se sont rencontrés à l’occasion d’un événement organisé par le youtubeur en 2017, une manifestation baptisée « Miss InShape », elle aussi sujette aux moqueries et aux critiques à l’époque. Le couple s’est marié en 2025. Leur relation, très exposée, a parfois été le terrain de mises en scène médiatiques : en 2020, ils ont orchestré un « faux clash » destiné à générer du buzz, chacun publiant des titres musicaux dans un registre rap. Cette opération, sérieusement commentée par leurs abonnés et leurs détracteurs, a fait l’objet d’une vidéo explicative dans laquelle ils ont évoqué l’ampleur du cyber-harcèlement subi pendant la période.

Les deux clips issus de cette mise en scène ont cumulé près de 55 000 000 de vues au total. Dans la vidéo de clarification, Juju Fitcats a expliqué : « On a vécu ce harcèlement durant cette semaine où on fait ces clashs… ». TiBo a ajouté : « Dès qu’on a dit qu’on était en froid, en fait, les abonnées ont choisi un camp. »