Juan Carlos pourrait revenir en Espagne après un premier pas de Felipe VI

Depuis 2020, l’ancien roi Juan Carlos vit à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, mais la possibilité d’un retour en Espagne est de nouveau évoquée. Aucune décision officielle n’a encore été annoncée, mais plusieurs éléments récents ont rouvert le débat public.

La mise à disposition d’archives relatives à la tentative de coup d’État du 23 février 1981 a relancé les discussions autour d’un éventuel retour. Alberto Núñez Feijóo, député, a déclaré sur son compte X que ces documents pourraient aider les Espagnols à se réconcilier avec celui qui avait contribué à faire échouer le putsch et a jugé souhaitable que l’ancien monarque regagne le pays.

Après ce message, le palais de la Zarzuela a indiqué à la chaîne RTVE que la décision de revenir en Espagne appartient uniquement à Juan Carlos, précisant que son fils, le roi Felipe VI, ne s’y oppose pas. Le calendrier et les conditions d’un éventuel retour restent cependant inconnus.

Pourquoi Abu Dhabi a-t-il été retenu pour son exil ?

Il y a près de six ans, Juan Carlos a opté pour Abu Dhabi pour s’éloigner de l’Espagne. Dans ses mémoires, intitulées Réconciliation et publiées le 5 novembre par les éditions Stock, il expose les motifs de ce choix.

Le roi émérite explique avoir envisagé plusieurs pays, notamment le Portugal — qu’il considère comme une seconde patrie où il a des amis et maîtrise encore la langue — ainsi que le Maroc. Il avait aussi pensé à l’Australie et à la Nouvelle‑Zélande. Il a finalement privilégié les Émirats arabes unis en raison, selon ses écrits, du soutien et de la discrétion offerts par les autorités, ainsi que de l’anonymat qu’il y trouvait.

À Abu Dhabi, il évoque la qualité de vie, la tranquillité et la discrétion des lieux, tout en soulignant leur caractère cosmopolite.