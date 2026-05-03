JOJ Dakar 2026 : la piscine olympique, le stade et le centre équestre livrés sous quinzaine, selon Diomaye Faye

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a annoncé samedi 2 mai la réception, « d’ici deux semaines au plus », de la piscine olympique, du stade Iba Mar Diop et du centre équestre, trois infrastructures majeures des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) prévus à Dakar du 31 octobre au 13 novembre 2026.

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« C’est un défi que d’organiser les Jeux olympiques de la jeunesse », a déclaré le chef de l’État lors de sa grande interview à la presse nationale, citant trois chantiers décisifs encore en cours. La déclaration intervient alors que les travaux ont accusé plusieurs mois de retard sur le calendrier initial, qui prévoyait initialement une livraison en mars 2026.

M. Faye a indiqué avoir visité le village olympique en juin 2024, puis les chantiers en novembre 2024, avant de demander la mise en place d’un comité de suivi des travaux pour combler le retard accumulé. « C’est pourquoi on a eu des avancées considérables », a-t-il affirmé. Il avait à nouveau inspecté les sites fin février 2026 en se disant « plus rassuré » mais en exigeant le respect strict des délais.

La piscine olympique et le stade Iba Mar Diop sont situés à Dakar. Le centre équestre, déjà partiellement opérationnel et utilisé pour des tests événementiels avec une trentaine de chevaux dès octobre 2025, se trouve à Diamniadio, ville nouvelle située à une trentaine de kilomètres de la capitale. Diamniadio accueillera également le village olympique, installé sur le campus de l’Université Amadou Makhtar Mbow, dont la prise de possession par le Comité d’organisation est prévue à partir de mi-juin pour des travaux de relifting de deux mois et demi.

La station balnéaire de Saly, à 80 kilomètres au sud de Dakar, complète le dispositif des sites de compétition.

Premier événement olympique africain

Les JOJ de Dakar 2026 constituent le premier événement olympique organisé sur le continent africain. Initialement prévue pour 2022, l’édition a été reportée à deux reprises par le Comité international olympique, d’abord à 2023 puis à 2026. Le programme prévoit 244 épreuves dans 35 sports, avec un nombre égal d’athlètes femmes et hommes.

La devise retenue par l’organisation, « L’Afrique accueille, Dakar célèbre », sera également déclinée en wolof. L’influenceur italo-sénégalais Khaby Lame a été désigné en mars ambassadeur des Jeux. Une équipe olympique de jeunes réfugiés sera engagée pour la première fois dans l’histoire des JOJ.

La commission de coordination du CIO a achevé en mars sa huitième visite au Sénégal, marquant officiellement l’entrée des Jeux dans leur phase de livraison opérationnelle.