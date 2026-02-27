Johnny Hallyday, l’artiste le plus repris par les Enfoirés avec 50 reprises

TF1 diffuse ce 27 février 2026 le nouveau spectacle des Enfoirés, enregistré du 13 au 19 janvier 2026 à l’Accor Arena et organisé au profit des Restos du Cœur, fondation lancée par Coluche en 1985. Quatre-vingt-dix minutes de chansons, tableaux et numéros collectifs composent cette édition à laquelle ont participé 54 personnalités, dans une ambiance qualifiée de festive et chaleureuse par les organisateurs.

Le spectacle met en scène des reprises du patrimoine musical français et international, accompagnées de jeux de scène et d’effets lumineux marquants. Parmi les recrues de la promotion 2026 figurent Helena, Marine, Jarry et Styleto, tandis que des personnalités telles qu’Ousmane Dembélé, Esther Abrami, McFly, Carlito et Tibo InShape ont également pris part aux représentations.

Sur le plan musical, un nom domine les statistiques historiques des Enfoirés : Johnny Hallyday. Avec un total de 50 reprises, décomposées en 21 interprétations intégrales et 29 incluses dans des pot‑pourris, le rockeur occupe la première place du répertoire le plus exploité par la troupe. Des titres comme Que je t’aime, Allumer le feu, Requiem pour un fou, Le pénitencier ou La musique que j’aime sont régulièrement repris par la formation et par le public.

Johnny Hallyday, recordman des reprises

La première tournée caritative des Enfoirés remonte à 1989, trois ans après la disparition de Coluche. Du 6 au 14 novembre 1989, une équipe de cinq artistes — Véronique Sanson, Jean-Jacques Goldman, Eddy Mitchell, Michel Sardou et Johnny Hallyday — a parcouru plusieurs villes de province avant de conclure au Zénith de Paris, où un album live a été enregistré.

Le succès de l’initiative a contribué à installer durablement l’événement dans le paysage audiovisuel français. Au fil des décennies, la composition de la troupe a évolué : aux chanteurs professionnels se sont joints des comédiens, humoristes, sportifs et figures médiatiques, élargissant le spectre des participants et des numéros proposés.

Sur le plan personnel, Johnny Hallyday n’a participé en public aux concerts des Enfoirés que trois fois, en 1989, 1997 et 1998, avant de s’éloigner. À partir de 1998, il a justifié ce retrait par une gêne face à l’évolution du spectacle, qualifiant notamment la réforme du format de « kermesse » et refusant, selon son autobiographie, de « chanter en duo avec un mannequin quelconque ».

Dans la même période, Eddy Mitchell et Michel Sardou ont eux aussi exprimé leur désaccord avec ce mélange des genres et se sont retirés. Malgré ces départs, les chansons des figures fondatrices ont continué d’alimenter les programmations.

Après le décès de Johnny en décembre 2017, les hommages à son œuvre se sont intensifiés : les Enfoirés lui ont consacré des séquences entières lors de plusieurs éditions et ses titres demeurent des éléments récurrents des finales et grands chœurs.

Outre Johnny, d’autres auteurs et interprètes reviennent fréquemment au répertoire des Enfoirés, notamment Jean-Jacques Goldman, ainsi que des figures comme Michel Sardou, Eddy Mitchell ou Jacques Brel, sans atteindre les chiffres cumulés du Taulier.