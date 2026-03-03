Jim Carrey aux César : comment une fausse théorie de ‘clone’ s’est propagée

Depuis la soirée du jeudi 26 février 2026, des vidéos et publications virales sur X et TikTok ont semé le doute sur la présence réelle de l’acteur Jim Carrey aux César, suscitant des accusations de « doublure » ou de « clonage ». Ces contenus, largement partagés, remettent en question l’identité de la personnalité qui a reçu un César d’honneur lors de la 51e cérémonie organisée à Paris.

L’emballement a commencé peu après la remise du prix, quand plusieurs internautes ont relevé des différences supposées dans la voix, la morphologie du visage et la couleur des yeux du comédien de 64 ans. Une vidéo publiée sur TikTok a été vue plus de 4,5 millions de fois, comparant des images récentes et anciennes de Jim Carrey et évoquant un « visage crispé » et des contours modifiés. Sur X, des comptes aux larges audiences ont relayé des messages soulignant une voix « inhabituelle » et des gestes perçus comme différents, faisant naître des théories allant du recours à un double à des spéculations sur le clonage.

Parmi les éléments cités par les internautes figurent un enregistrement où l’acteur signerait des autographes de la main droite — alors qu’il est « bien connu » comme gaucher — et des images où il semblerait moins naturel que d’habitude. L’artiste britannique Alexis Stone, connu pour ses transformations en célébrités, a alimenté la controverse en publiant sur Instagram une photo d’une prothèse faciale présentée comme « dans le rôle de Jim Carrey à Paris ». D’autres publications très partagées sur X ont relayé des affirmations sensationnelles vues par plusieurs centaines de milliers d’internautes.

Les réponses officielles et les éléments vérifiés

Pour contrer ces rumeurs, le délégué général des César, Grégory Caulier, a pris la parole auprès du magazine américain Variety. Il a expliqué que la venue de Jim Carrey avait été prévue « depuis cet été » et que l’acteur avait travaillé son discours en français « pendant des mois », demandant précisément la prononciation de certains mots. M. Caulier a décrit la préparation du discours comme un processus long et personnel.

Lors de la cérémonie, Jim Carrey a reçu son prix des mains du réalisateur Michel Gondry et a tenu un propos teinté d’humour sur son français en déclarant : « Comment était mon français ? Presque médiocre, non ? ». Il a également évoqué ses origines françaises, mentionnant un ancêtre « Marc‑François Carré » originaire de Saint‑Malo, et a salué l’hommage qui lui était rendu.

Grégory Caulier a ajouté que l’acteur était venu « avec sa compagne, sa fille, son petit‑fils et 12 amis et membres de famille », rappelant la présence effective de Jim Carrey à la cérémonie et qualifiant la rumeur de « non‑sujet ». Parallèlement, l’attachée de presse de l’acteur, Marleah Leslie, a confirmé auprès du site TMZ que « Jim Carrey a bien assisté aux César, où il a accepté son César d’honneur ».