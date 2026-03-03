Jesta et Benoît, le couple né grâce à Koh-Lanta

Ce mardi 3 mars 2026, TF1 relance Koh-Lanta avec une nouvelle saison intitulée Les Reliques du destin, envoyant vingt candidats — dix femmes et dix hommes — aux Philippines pour quarante jours d’aventure et un gain de 100 000 euros pour le vainqueur.

Au-delà du jeu et des épreuves, le programme, diffusé depuis vingt‑cinq ans, a régulièrement vu naître des relations durables entre participants. Plusieurs couples formés après le tournage sont devenus des visages connus du public et illustrent l’impact relationnel de ces tournées en milieu isolé.

Cette édition introduit, entre autres nouveautés, des poteries qualifiées de « reliques » susceptibles de modifier le sort d’un éliminé, un élément qui promet de bouleverser certaines dynamiques de jeu. Les épisodes seront proposés chaque mardi soir sur TF1, avec Denis Brogniart en maître de cérémonie.

Couples emblématiques issus de Koh‑Lanta

Parmi les histoires les plus médiatisées, celle de Jesta Hillmann et Benoît Assadi reste une référence. Tous deux candidats de la saison « L’Île au trésor » en 2016, ils se sont rapprochés après le tournage. Benoît est arrivé en finale et a remporté l’aventure ; le couple s’est ensuite marié, s’est installé à Toulouse et est devenu parent de deux garçons, Adriann et Juliann. Leur parcours post‑émission est régulièrement cité comme un exemple de relation pérenne née sur le camp.

Candice Boisson et Jérémy Raffin, également révélés par la même saison, ont choisi une discrétion médiatique marquée. Peu d’indices à l’écran ont accompagné leur rencontre ; ils ont officiellement confirmé leur couple en 2018 et poursuivent depuis une vie commune à l’écart des projecteurs, selon leurs publications et apparitions publiques limitées.

La saison 2021, « Les Armes secrètes », a vu l’émergence du couple Myriam Chafik et Thomas Plisson. Leur complicité a été visible durant le tournage, et la relation s’est poursuivie à la sortie du jeu. Le couple a formé une famille recomposée et a accueilli en 2022 un garçon prénommé Leyan, information rendue publique par les intéressés.

Lors de « Les 4 Terres » en 2020, Alix Noblat et Mathieu Blanchard se sont découverts aux Fidji. Leur lien s’est renforcé après l’émission et ils partagent depuis sur les réseaux sociaux des activités sportives et des voyages, entretenant l’image d’un duo fidèle aux valeurs d’aventure du programme.

Le cas de Mathilde Chevalier et Romain Palaz illustre des rencontres parfois décalées dans le temps : Mathilde, candidate en 2017, a noué ensuite une relation avec Romain, aventurier d’une saison antérieure. Le couple s’est marié et est devenu parent d’une petite fille en 2023.

Le présentateur Denis Brogniart n’est pas non plus étranger à cette dimension personnelle du tournage : il a rencontré son épouse, Hortense, au début des années 2000 lorsqu’elle l’accompagnait sur un tournage, et ils ont fondé une famille ensemble. Sur le plan éditorial, Denis résume l’esprit recherché par la production en déclarant : « Nous cherchons des gens motivés par une aventure humaine. »