Jessica Thivenin confinée chez elle après inondations et bombardements à Dubaï

Dubaï, ville réputée pour son luxe et sa sécurité, est devenue ces derniers jours le théâtre d’une vive inquiétude pour plusieurs influenceurs français installés dans l’émirat, après des frappes et des tirs de missiles attribués à des représailles iraniennes contre des actions américaines et israéliennes, provoquant fumées, détonations et mobilisation des forces de défense.

Ce basculement vers une atmosphère de tension a contraint des créateurs de contenu, habitués à diffuser des images de vie confortable, à partager en direct leur peur et leurs interrogations. Parmi eux, des personnalités comme Maeva Ghennam, Fidji et Jessica Thivenin ont relayé sur leurs réseaux des témoignages vidéos où l’on entend les bruits d’explosions et où l’on voit le ciel embrasé. Ces publications mettent en lumière la précarité d’une situation géopolitique qui les dépasse et transforme leur quotidien.

Sur les plateformes sociales, les réactions sont contrastées. Certains internautes se moquent de ces figures publiques en leur reprochant d’avoir idéalisé Dubaï et d’y avoir trouvé un cadre prospère et fiscalement attractif, tandis que d’autres s’attardent sur la peur exprimée en temps réel par ces expatriés. Maeva Ghennam, filmant depuis son domicile, a résumé l’angoisse de plusieurs habitants : « On a tous nos passeports, on ne sait jamais… La France, protégez-nous ». Les témoignages évoquent des scènes de panique ponctuelles et une attention forte portée aux déplacements et à la sécurité personnelle.

Inondations d’avril 2024 et tensions actuelles : un traumatisme accumulé

Les récents tirs se superposent à un épisode climatique déjà traumatisant pour certains résidents : en avril 2024, des inondations historiques avaient frappé Dubaï et affecté des quartiers résidentiels. Plusieurs influenceurs et familles avaient alors publié des images de rues submergées et d’habitations envahies par l’eau. Julien et Manon Tanti, cités parmi les victimes de ces crues, avaient documenté des scènes de maisons partiellement inondées, évoquant la nécessité d’emprunter un bateau pour sortir et les risques électriques liés à la situation.

Dans ces vidéos, Julien Tanti déclarait: « Le seul moyen de sortir de la maison, c’est en bateau. Mon seul moyen de partir de cette maison est d’avoir un bateau ». Manon Tanti, décrivant l’état de leur domicile, ajoutait : « C’est très compliqué, il y a de l’électricité partout, on peut s’électrocuter. On ne peut plus sortir de chez nous. Les chambres sont inondées, la Ferrari est morte. C’est très dangereux, on ne peut plus accéder aux chambres ».

Face aux critiques l’accusant de ne pas avoir aidé des amis touchés par les inondations, Jessica Thivenin, l’ex-compagne de Thibaut Garcia, a pris la parole pour expliquer les contraintes d’accès : « Les gars, on n’a même pas accès à leur résidence », précisant aussi : « On n’a pas pris notre voiture depuis trois jours (…), on ne va pas la n*quer en fait ! Si nous on reste enfermés, ce n’est pas pour tuer notre voiture ! » Elle avait toutefois proposé à ses amis de venir chez eux pour « manger et se doucher ».