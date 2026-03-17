Jessica Alba cède des actions et paie 3 millions dans son divorce sans contrat prénuptial

Jessica Alba se retrouve au centre d’un divorce aux enjeux financiers majeurs : la procédure officialisée le 12 février entraînerait, en l’absence de contrat prénuptial, la cession d’une part importante de ses actions et le partage d’une partie substantielle des revenus et actifs acquis pendant le mariage, selon des éléments relayés par la presse. Le dossier porte notamment sur la valorisation de sa société The Honest Company, des paiements de contrats de films récents et sur une indemnité de trois millions de dollars prévue en deux versements.

Rencontrée en 2004 sur le tournage des Quatre Fantastiques, Jessica Alba et Cash Warren s’étaient mariés en 2008. Après seize années de vie commune, ponctuées d’enfants et de projets professionnels, les époux ont officialisé leur séparation début février, mettant fin à un mariage très médiatisé.

Si certains revenus et succès cinématographiques antérieurs restent attribués principalement à Jessica Alba, d’autres éléments du patrimoine conjugal sont au coeur des négociations. Selon la presse, certains cachets perçus pendant la durée du mariage seraient ainsi considérés comme des revenus matrimoniaux à partager.

Un divorce aux lourdes conséquences financières

Les documents de séparation évoqués par le Daily Mail et repris par d’autres médias indiquent que Cash Warren s’apprête à récupérer la moitié des revenus générés durant leur mariage. Parmi les éléments cités figure notamment le cachet lié au film Sin City: j’ai tué pour elle, pour lequel Jessica Alba aurait touché entre un et deux millions de dollars, montants susceptibles d’être partagés en vertu des règles applicables aux biens matrimoniaux.

En revanche, plusieurs succès antérieurs tels que Les Quatre Fantastiques, Le Surfer d’argent, College Attitude et Honey sont présentés dans les comptes comme appartenant exclusivement à l’actrice, selon les mêmes sources.

Le point central du dossier porte sur la participation de Jessica Alba à The Honest Company. Valorisée à plusieurs centaines de millions de dollars par des estimations médiatiques, la société constitue un actif majeur du couple : d’après les informations disponibles, l’actrice devra céder une part importante de ses actions dans l’entreprise, ce qui représente l’enjeu financier le plus substantiel de la séparation.

Outre le partage d’actions, les modalités financières incluent le versement d’une indemnité de trois millions de dollars, prévue en deux temps. Les documents consultés par la presse indiqueraient également l’absence de versement de pension alimentaire, le règlement se concentrant sur le partage des actifs.

Des précisions publiées par TMZ listent les biens mobiliers et véhicules attribués à Jessica Alba : héritage de meubles, vêtements, bijoux, plusieurs comptes bancaires, une Audi Q-6 E-tron ainsi que deux modèles Kia Sportage (2025 et 2026). Toujours d’après ces éléments, certains biens conjugaux resteront partagés, notamment les meubles utilisés en commun, une collection d’art et des milles aériens.

Les éléments rendus publics par la presse montrent que, faute d’un contrat prénuptial précisant la répartition des actifs, une part significative des revenus et biens acquis pendant le mariage est traitée comme patrimoine commun et sujette à répartition entre les époux.