Florent Pagny présent à l’Élysée avec sa femme Azucena pour la remise d’une Légion d’honneur

Florent Pagny, 64 ans, est apparu en pleine forme mercredi 27 mai 2026 au Palais de l’Élysée, aux côtés de son épouse Azucena Caamaño, pour assister à la cérémonie de remise de la Légion d’honneur à Jean‑Paul Bigard. Diagnostiqué d’un cancer du poumon en janvier 2022 et ayant annoncé sa rémission à l’été 2023, le chanteur a suscité l’attention lors de cette sortie officielle, le couple étant photographié en tenues assorties beiges.

Le diagnostic de début 2022 avait conduit Florent Pagny à suspendre ses activités pour se consacrer aux traitements. Sa rémission, annoncée à l’été 2023, a ensuite été suivie d’une tournée saluée par le public. Lors de l’apparition à l’Élysée, la présence d’Azucena aux côtés du chanteur a rappelé le rôle qu’elle a joué pendant ces mois d’épreuve.

Rencontrés en 1993, Florent Pagny et Azucena Caamaño ont construit une vie commune entre la France et la Patagonie argentine. Ils sont parents de deux enfants, Inca (née en 1996) et Aël (née en 1999), et se sont mariés le 13 mai 2006, célébrant récemment vingt ans d’union officielle. Dans les colonnes de Soir Mag, le couple évoque avec humour et affection la longévité de leur relation ; Pagny qualifie leur rencontre de « couple karmique » et relate, avec autodérision, la découverte d’un texte ésotérique liant l’année 1993 à des unions particulières.

Présence à l’Élysée et témoignages sur la vie de couple

La cérémonie du 27 mai 2026 visait à honorer Jean‑Paul Bigard, PDG d’un groupe de transformation et de commercialisation de viande dont le chiffre d’affaires est de 5,9 milliards d’euros. Florent Pagny et Azucena se sont montrés souriants et coordonnés dans des tenues beiges, une apparition remarquée au milieu des invités présents pour la remise de la Légion d’honneur, distinction instituée par Napoléon Bonaparte et considérée comme la plus haute décoration française.

Interrogé par Soir Mag, Florent Pagny a nuancé l’image idéalisée du couple en rappelant que, malgré les années, il y a des « jours où on se prend la tête, où on s’engueule », sans que cela ne dépasse « une certaine limite ». Il ajoute néanmoins que, après toutes ces années, ils parviennent toujours « à se regarder avec le sourire » et se disent qu’ils « vont aller au bout ensemble ». Ces déclarations surviennent après la période de maladie qu’a traversée le chanteur, au cours de laquelle Azucena est restée à ses côtés.

Le déplacement à l’Élysée intervient dans un contexte de retour à la vie publique pour Florent Pagny, dont la rémission avait été annoncée l’été 2023, et reflète la trajectoire récente du couple entre moments privés passés en Patagonie et apparitions officielles à Paris. Azucena Caamaño était présente auprès de lui tout au long de la maladie, selon les éléments rapportés publiquement.