Jeane Manson, en larmes, évoque pour la première fois le procès qui la hante contre la fille de son ex-mari Richard Berry

Jeane Manson, chanteuse franco-américaine de 75 ans, s’est exprimée en larmes sur le plateau du Buzz TV, évoquant le retentissement personnel d’un procès pour diffamation qui l’oppose à Coline Berry‑Rojtman, la fille de son ex‑mari Richard Berry. Alors qu’elle revient sur le devant de la scène avec un nouvel album et une tournée, l’artiste décrit une période marquée par des accusations qu’elle dément et par des conséquences financières et médicales, affirmations qu’elle a tenues lors de son entretien télévisé.

Invitée pour présenter son projet musical, Jeane Manson a choisi de revenir publiquement sur une affaire qui la hante depuis plusieurs années. Son nouvel album, intitulé Jazz bleu nuit, et une participation à une tournée symphonique en hommage à Brigitte Bardot marquent son retour après un long silence médiatique.

Sur le plateau, la discussion a rapidement bifurqué vers l’aspect judiciaire et humain de cette période. Très émue, la chanteuse a assuré que le dossier l’affecte profondément, la privant de sommeil et entraînant selon elle des coûts financiers importants.

Retour artistique et charge émotionnelle

Musicalement, Jeane Manson met l’accent sur un univers plus intimiste avec Jazz bleu nuit, explorant des arrangements inspirés du jazz et préparant des dates scéniques dans le cadre d’un hommage symphonique à Brigitte Bardot. Ces engagements marquent sa réapparition progressive sur scène après plusieurs années d’absence.

Parallèlement, l’affaire judiciaire autour des accusations portées par Coline Berry‑Rojtman reste au cœur des tensions. En 2021, Coline Berry a déposé une plainte visant son père, Richard Berry, pour des faits d’inceste présumés remontant à son enfance. Dans le même volet, elle a évoqué une complicité présumée imputée à l’époque à Jeane Manson, des accusations que la chanteuse conteste fermement et qui ont conduit Jeane Manson à déposer une plainte en diffamation.

Lors de l’émission, l’artiste a décrit l’impact personnel et sanitaire de cette procédure. « Pendant le procès, lorsque mon avocat devait plaider, j’ai eu une crise cardiaque », a-t‑elle déclaré, liant cet incident à la pression générée par l’audience. Elle a également évoqué des réveils nocturnes provoqués par l’angoisse liée à l’affaire et a répété qu’elle estimait avoir été victime de mensonges la concernant.

Jeane Manson a dit avoir été qualifiée, selon elle, d’appartenir à une « secte pédophile », une accusation qu’elle présente comme diffamatoire. Elle a aussi exprimé son ressentiment envers l’entourage de son ex‑mari, estimant avoir été profondément blessée par certaines déclarations publiques et privées.

Lors de cet entretien, la chanteuse a souligné l’ampleur du préjudice pour elle et son entourage, et a rappelé que c’était la première fois qu’elle prenait la parole à la télévision depuis cinq ans.