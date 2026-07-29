Miss France 2027 : May Haoues élue Miss Côte d’Azur et candidate au titre national

La 97e édition du concours Miss France se prépare dans une atmosphère encore teintée d’incertitudes. Alors que la tradition veut que la cérémonie se tienne en décembre et soit retransmise en direct sur TF1, le lieu précis ainsi que la date exacte restent à définir. Ce rendez-vous annuel réunit trente jeunes femmes issues des différentes régions de France et d’Outre-mer, toutes en lice pour décrocher l’écharpe tant convoitée. Dans quatre mois, Hinaupoko Devèze, actuelle Miss France 2026 originaire de Tahiti, remettra son titre à sa successeure, marquant la fin de son règne de huit mois au sommet du concours.

Depuis le 26 avril dernier, les élections régionales se succèdent et permettent aux différentes régions de choisir leurs représentantes. Quatorze candidates ont déjà été élues, prêtes à défendre leur territoire lors de la grande finale nationale. Parmi elles figurent notamment Miss Centre-Val de Loire, Aquitaine, Normandie, Bourgogne, Martinique, Alsace, Roussillon, Guyane, Guadeloupe, Corse, Provence, Nouvelle-Calédonie ainsi que, plus récemment, Miss Côte d’Azur. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur, souvent très compétitive dans ce concours, vient de sacrer sa miss lors d’une élection qui s’est tenue le 26 juillet aux arènes de Fréjus, où May Haoues a été élue dans un show suivi de près par Hinaupoko Devèze elle-même.

Lors de cette soirée festive, May Haoues, jeune Azuréenne de 19 ans, est ainsi devenue la nouvelle Miss Côte d’Azur. Elle succède à Luna Maiolino et portera désormais les couleurs de sa région en espérant décrocher le prestigieux titre national. Rappelons que la dernière Miss Côte d’Azur sacrée Miss France remonte à 1982 avec Sabrina Belleval.

Miss France 2027 : profil et engagement de May Haoues

Originaire de la région parisienne, May Haoues a grandi dans la ville de Cagnes-sur-Mer. Elle est actuellement étudiante en deuxième année à l’EDHEC de Nice, une école de commerce réputée, après avoir obtenu un double baccalauréat franco-espagnol. Passionnée et engagée, May s’est rapidement fait connaître pour ses valeurs humaines et son dynamisme, qualités qu’elle compte mettre en avant tout au long de sa participation au concours Miss France.

Sur les réseaux sociaux, la nouvelle Miss Côte d’Azur n’a pas caché son émotion en déclarant avoir vécu « une expérience incroyable » et être impatiente de débuter cette nouvelle aventure. Sportive, elle pratique notamment le volley-ball, un sport qui lui tient à cœur, et aime voyager afin de découvrir différentes cultures. May Haoues se décrit aussi comme une personne altruiste, bienveillante et consciencieuse, traits de caractère qui influencent son engagement personnel.

Très attachée à la mer, qu’elle considère comme son refuge, elle a passé son permis bateau à l’âge de 16 ans, illustrant son fort lien avec l’environnement marin. Par ailleurs, le bien-être animal est une cause importante pour elle, motivée notamment par la profession de ses parents, tous deux vétérinaires. May organise déjà des collectes de nourriture pour un refuge à Mougins et souhaite poursuivre cette action lors de son règne. Elle est également déterminée à sensibiliser le public à la lutte contre le cancer, une maladie qui a touché plusieurs membres de sa famille.

Le calendrier des élections régionales se poursuit avec plusieurs rendez-vous dans les prochaines semaines. Après les premières désignations, d’autres régions tiendront leurs élections, notamment Miss Saint-Martin Saint-Barthélemy le 1er août, Miss Languedoc le 7 août, Miss Réunion le 22 août, Miss Mayotte le 29 août, ainsi que d’autres scrutins en septembre comme Miss Poitou-Charentes, Miss Midi-Pyrénées ou Miss Limousin.