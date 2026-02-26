Jean-Luc Reichmann salue le travail de sa femme Nathalie Lecoultre

Jean-Luc Reichmann, visage familier des après-midis télévisés français, multiplie les réussites entre son rôle d’animateur aux commandes des 12 Coups de midi et sa carrière d’acteur dans la série Léo Mattéï, brigade des mineurs, lancée en 2013 et comptant treize saisons. À l’écran comme en privé, l’homme de télévision partage une relation professionnelle et affective étroite avec sa compagne, Nathalie Lecoultre, dont l’implication artistique contribue au succès de plusieurs de ses projets.

Présent depuis de longues décennies sur TF1, Jean-Luc Reichmann alterne les plateaux et les tournages. Son programme quotidien reste un rendez-vous apprécié du public, tandis que la série policière Léo Mattéï lui a offert un autre terrain d’expression dramatique. Sur ce dernier projet, la présence répétée de Nathalie Lecoultre, notamment à la réalisation de plusieurs épisodes et en particulier de la saison 13, illustre une collaboration conjugale qui se décline aussi dans la sphère professionnelle.

Le couple, uni depuis 2001, s’est rencontré sur un plateau de tournage où Nathalie exerçait le métier de styliste. Jean-Luc Reichmann a, à plusieurs reprises, décrit leur relation comme complémentaire, évoquant une complicité à la fois personnelle et professionnelle qui perdure depuis plus de vingt ans.

Travail commun et reconnaissance publique

Au fil des années, Nathalie Lecoultre a pris place derrière la caméra, assurant la mise en scène d’épisodes de Léo Mattéï et signant la réalisation d’épisodes de la treizième saison. Sa collaboration avec Jean-Luc Reichmann ne se limite pas à la série : elle a également dirigé la mise en scène de la pièce de théâtre Nuit d’ivresse, dans laquelle l’animateur a tenu le rôle principal. Ces engagements illustrent un partage des responsabilités artistiques au sein du couple, qui conjugue vie privée et pratiques professionnelles.

Jean-Luc Reichmann s’est exprimé publiquement sur cette dynamique, soulignant la fierté qu’il éprouve à être mis en scène par sa compagne. Lors de son passage dans l’émission On n’est pas couché, il a déclaré que cela avait été, pour lui, « un fantasme quelque part de se faire mettre en scène par sa femme » et a salué la qualité du travail réalisé par Nathalie.

Parallèlement à ces collaborations artistiques, l’animateur reste actif sur les réseaux sociaux, où il partage parfois des séquences et des messages affectueux. Il a, par exemple, relayé une séquence de son émission autour d’une étude du Kinsey Institute aux États-Unis, évoquant le lien entre l’utilisation d’émojis dans les messages et la vie sexuelle. Sur Instagram, il a insisté en légende : « Plus on met d’émojis dans nos messages, plus notre vie sexuelle est épanouie », accompagnant ce propos de nombreux cœurs, une publication qui a suscité amusement et réactions parmi ses abonnés.

