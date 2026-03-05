Jean-Luc Reichmann retrouve Gabin, tous deux marqués par un angiome au visage

Jean‑Luc Reichmann a retrouvé Gabin quatorze ans après leur première rencontre, comme l’atteste une photo publiée le 5 mars sur son compte Instagram. L’animateur de TF1, âgé de 65 ans, a partagé un cliché où l’on voit les deux hommes sourire, accompagnant l’image d’une légende qui dit : « Un grand bonheur de retrouver Gabin pour partager ensemble de bons moments ». Cette rencontre rappelle une histoire singulière née en 2012 et met en lumière leur lien autour d’une même particularité : un angiome au visage.

Figure familière des après‑midi télévisés, Jean‑Luc Reichmann est présent sur le petit écran depuis plusieurs décennies. Après des débuts sur France Télévisions, il rejoint TF1 en 2001 à la tête d’Attention à la marche, émission diffusée avant le journal de 13 heures, remplacée en 2010 par Les Douze Coups de Midi. Le natif de Fontainebleau est aussi comédien et tient notamment un rôle dans la série Léo Mattéi ; il est régulièrement salué pour sa générosité à l’antenne envers les candidats.

Le lien avec Gabin remonte à l’été 2012, alors que Jean‑Luc Reichmann et sa femme Nathalie viennent de s’installer à Sanary‑sur‑Mer. Selon les éléments rendus publics, la mère de Gabin, bouleversée, avait abordé le présentateur en terrasse pour lui raconter l’histoire de son fils. Gabin, marqué par un angiome sur le visage, subissait des moqueries de ses camarades ; le présentateur, lui‑même porteur d’une marque similaire, a été touché et a accepté de rencontrer le jeune homme.

Jean‑Luc Reichmann n’a jamais lâché Gabin

Les contacts entre les deux hommes ne se sont pas limités à une rencontre ponctuelle. En 2015, lors de la parution de son autobiographie intitulée T’as une tache, pistache! aux éditions Michel Lafon, Jean‑Luc Reichmann a dédié son livre à Gabin, soulignant l’impact de leur rencontre sur sa vie. Malgré un emploi du temps chargé, le présentateur est resté proche du jeune homme, selon les informations publiées par la presse people.

La publication de la photo sur Instagram le 5 mars fait suite à cet accompagnement de longue date. Dans la légende, Reichmann évoque le plaisir de se retrouver et le cliché, dont le lieu n’a pas été précisé, a suscité de nombreux commentaires d’internautes heureux d’apprendre des nouvelles de Gabin et de constater son sourire. Le message a été largement relayé et commenté sur les réseaux sociaux.

Le terme « angiome », employé dans les récits qui relatent cette histoire, désigne une anomalie vasculaire cutanée souvent visible dès la naissance ou l’enfance et susceptible d’entraîner des différences d’aspect du visage. Dans leur cas, cette caractéristique commune a été racontée comme un élément de rapprochement entre le présentateur et le jeune homme.

Les faits rapportés relèvent d’éléments publiés par la presse et d’extraits de la publication Instagram de Jean‑Luc Reichmann ; le lieu exact de la photo n’a pas été indiqué par l’animateur.