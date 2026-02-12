Jean-Luc Reichmann évoque un énorme ‘trauma’ lié à une tentative de cambriolage

Léo Mattéï, brigade des mineurs revient sur TF1 ce jeudi 12 février 2026, et son co-créateur et tête d’affiche, Jean‑Luc Reichmann, a rappelé en promotion un épisode de sa vie marqué par une tentative de cambriolage. L’animateur évoque ce traumatisme à l’occasion d’un nouvel opus de la série, dont l’un des scénarios aborde le phénomène du home‑jacking, thème que le journaliste Thomas Isle a placé au cœur de leur entretien sur Europe 1.

En pleine tournée de promotion pour les nouveaux épisodes qu’il a co‑créés avec son épouse, Nathalie Lecoultre, Jean‑Luc Reichmann a multiplié les interviews. Invité de l’émission Culture Médias, il a détaillé le lien entre l’actualité criminelle et les intrigues policières de la série, tout en prenant soin de distinguer fiction et vie privée.

Interrogé par Thomas Isle sur la proximité entre l’intrigue du premier épisode et les événements récents, le présentateur a confirmé que le scénario était « dans les tiroirs » avant les faits : « L’épisode était… oui, il était dans les tiroirs avant. Et puis ça n’a rien à voir du tout avec ma vie privée », a‑t‑il déclaré, ajoutant qu’il percevait l’épisode douloureux comme « un mauvais épisode de la vie ».

Jean‑Luc Reichmann : « Ça a été jugé »

Sur Europe 1, Jean‑Luc Reichmann a qualifié la tentative d’effraction qu’il a subie de véritable traumatisme. « Non. Ah bah non, c’est un trauma. Bien évidemment », a‑t‑il reconnu lorsque le journaliste lui a demandé comment il avait vécu l’événement. Il a par ailleurs indiqué que la situation avait « été jugée » et assuré que « tout va bien, tout est dans l’ordre ».

L’épisode en question de Léo Mattéï, brigade des mineurs aborde spécifiquement la question du home‑jacking, un mode d’intrusion qui consiste à s’attaquer à un domicile souvent en présence des occupants. Le choix de traiter ce sujet dans une fiction policière s’inscrit, selon l’animateur, dans une volonté de rapprocher les intrigues des réalités contemporaines sans toutefois reprendre des faits personnels.

Les faits rapportés remontent à la nuit du 28 au 29 février 2024. Vers 2h20 du matin, plusieurs individus ont été observés en train de franchir la grille du domicile de Jean‑Luc Reichmann avant de tenter d’ouvrir la porte d’entrée et une fenêtre à l’aide d’un pied‑de‑biche. La tentative d’effraction a échoué et les personnes se sont enfuies.

La fuite des cambrioleurs est attribuée, selon les éléments publiés, à la présence sur place du fils du présentateur, qui a contraint les intrus à abandonner leur tentative et à prendre la fuite. Ces éléments ont été évoqués publiquement par l’animateur lors de ses récents entretiens de promotion.