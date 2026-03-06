Jean-Luc Lemoine : son service militaire, une bonne blague

Jean‑Luc Lemoine fête ses 56 ans ce 6 mars 2026. Humoriste, comédien, scénariste, chroniqueur et animateur, il est depuis plus de vingt ans une figure régulière du paysage audiovisuel français, connu pour son ton pince‑sans‑rire et ses chroniques mêlant ironie et absurde. Un épisode inattendu de sa vie, son service militaire écourté pour raisons de santé, est devenu au fil du temps une anecdote régulièrement évoquée par l’intéressé.

Né le 6 mars 1970 dans le 15ᵉ arrondissement de Paris, Jean‑Luc Lemoine grandit en Essonne, à Morangis puis à Chilly‑Mazarin. Fils d’un policier motocycliste originaire de Mayenne et d’une mère d’origine vietnamienne, il partage son enfance avec une sœur, Lydia. Très tôt attiré par la scène, il fait sa première représentation notable à 17 ans au lycée Jacques‑Prévert de Longjumeau devant près de 900 spectateurs, une expérience qu’il qualifie de déclencheur pour sa vocation artistique.

Après un baccalauréat scientifique, il intègre l’IUT de Sceaux en gestion et administration des entreprises, puis obtient une maîtrise de publicité. Pendant ses études, il enchaîne les petits emplois, notamment comme surveillant dans des établissements scolaires, tout en construisant sa trajectoire artistique et en participant à la vie des cafés‑théâtres parisiens.

Un parcours marqué par la scène, la radio et la télévision

Avec deux amis, dont Sébastien Sort, il fonde le trio humoristique Les Cauchemars et se produit au Berry Zèbre, un café‑théâtre où il affine son style. Comme beaucoup de jeunes de sa génération, il est appelé à effectuer son service militaire. L’intégration se transforme toutefois en épisode douloureux : victime d’une violente crise d’eczéma, il est hospitalisé, sa peau devient extrêmement fragilisée et il doit se changer plusieurs fois par jour. À peine deux semaines après son incorporation, l’administration militaire le déclare inapte.

L’anecdote du béret trop petit, souvent racontée par l’humoriste, illustre le ton qu’il prend pour évoquer cette parenthèse : moqueries sur la taille de sa tête et confort défaillant de l’uniforme sont restitués avec autodérision dans ses récits publics.

Sur le plan professionnel, Jean‑Luc Lemoine débute à la radio sur Ado FM avant d’être repéré par Laurent Ruquier, qui l’invite à participer à l’émission On va s’gêner sur Europe 1. Cette collaboration lui ouvre les portes de la télévision : il rejoint ensuite On a tout essayé sur France 2 puis poursuit avec Ruquier dans On n’est pas couché, où sa rubrique du « médiateur » devient un rendez‑vous identifié.

Il anime par la suite ses propres formats, dont L’habit ne fait pas Lemoine et Le Bureau des plaintes, et rejoint la bande de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste ! sur C8. En 2019, il revient sur le service public avec des divertissements sur France 3, notamment Samedi d’en rire, et intègre la troupe des Les Grosses Têtes sur RTL.

Côté privé, il partage sa vie avec Adeline, rencontrée lors d’un dîner entre amis, et le couple a deux enfants. Au fil de sa carrière, il a capitalisé sur ses expériences personnelles pour nourrir ses interventions et ses spectacles, bâtissant une présence régulière dans les médias et sur scène.