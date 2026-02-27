Jean-Jacques Goldman et sa deuxième épouse Nathalie Thu Huong-Lagier

Ce 27 février 2026, TF1 diffuse le nouveau spectacle des Enfoirés, organisé au profit des Restos du Cœur. Enregistrés du 13 au 19 janvier 2026 à l’Accor Arena, ces concerts ont réuni 54 célébrités dans une mise en scène rythmée par des jeux de lumières et des tableaux collectifs, fidèle à la tradition du collectif créé sur l’appel de Coluche en 1985.

La programmation annonce des séquences mêlant émotion et humour, avec de nouveaux visages pour la promotion 2026 — Helena, Marine, Jarry et Styleto — et la présence remarquée de personnalités issues d’univers variés, comme Ousmane Dembélé, Esther Abrami, McFly, Carlito et Tibo InShape. La mécanique du spectacle, pensée pour la télévision, vise à restituer l’atmosphère festive et solidaire des concerts tout en soutenant l’œuvre caritative.

Parmi les noms associés à l’histoire des Enfoirés, Jean-Jacques Goldman demeure central. Longtemps architecte musical de la troupe, l’artiste, aujourd’hui retiré de la scène médiatique, conserve une aura particulière. À ses côtés, dans l’ombre des projecteurs, sa compagne et épouse depuis 2001, Nathalie Thu Huong-Lagier, joue un rôle discret dans la protection de leur vie privée.

Une rencontre digne d’un roman

Le récit de leur rencontre remonte au milieu des années 1990. D’origine vietnamienne, Nathalie Thu Huong-Lagier était alors étudiante en mathématiques et attendait Jean-Jacques Goldman à la sortie d’un concert. De cette attente est née une relation épistolaire qui a conduit à un engagement personnel et à un changement de vie pour le chanteur, qui a quitté Paris pour Marseille. Le couple s’est marié en octobre 2001.

La famille s’est ensuite agrandie : trois filles sont nées de cette union — Maya (2004), Kimi (2005) et Rose (2007) — venant compléter la fratrie recomposée aux côtés de Caroline, Michaël et Nina, les enfants issus du premier mariage de Jean-Jacques Goldman. Le couple a cherché une plus grande discrétion en quittant la France pour Londres en octobre 2016, où il a vécu quatre ans avant de revenir à Marseille début 2021.

Sur le plan professionnel, Nathalie Thu Huong-Lagier est décrite comme professeure agrégée de mathématiques, titulaire d’un doctorat en mathématiques pures obtenu en 2007. Très rare dans les médias, elle est présentée par l’entourage du chanteur comme un pilier de sa vie privée.

Avant cette seconde union, Jean-Jacques Goldman avait été marié à Catherine Morlet de 1975 jusqu’au divorce prononcé en 1997 ; de cette première union sont nés Caroline (1975), Michaël (1979) et Nina (1985). Michaël Goldman s’est illustré dans le secteur musical en cofondant en 2007 le label My Major Company, puis en assumant des responsabilités dans la nouvelle version de la Star Academy.

À 74 ans, Jean-Jacques Goldman mène une existence retirée, consacrée principalement à sa famille et à des engagements ponctuels, notamment pour les Restos du Cœur. La diffusion du nouveau spectacle des Enfoirés aura lieu ce 27 février 2026 sur TF1, au profit des Restos du Cœur.