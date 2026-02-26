Jean-Jacques Goldman a demandé que les Enfoirés restent familiaux et sans vulgarité

Enregistré du 13 au 19 janvier 2026 à l’Accor Arena, le spectacle La Ballade des Enfoirés sera diffusé ce vendredi 27 février sur TF1 et réunit 54 personnalités mobilisées au profit des Restos du Cœur. Parmi les têtes d’affiche de cette édition figurent Helena, Marine, Styleto, l’humoriste Jarry, le footballeur Ousmane Dembélé ainsi que les youtubeurs McFly et Carlito et Tibo InShape. Le rendez‑vous promet des tableaux musicaux, des sketches et des interprétations collectives visant à soutenir la cause née en 1985 sous l’impulsion de Coluche.

La formule des Enfoirés mêle chaque année reprises de chansons cultes et numéros inédits, une combinaison qui attire un large public et permet de financer l’aide alimentaire distribuée par l’association. Les ventes de CD et de DVD restent un volet important du dispositif : chaque exemplaire vendu permet, selon la production, de financer 17 repas pour les bénéficiaires des Restos du Cœur. Des artistes réguliers de la troupe, tels que Patrick Bruel, Zazie, Vianney, Jenifer ou Florent Pagny, participent aux tableaux mêlant répertoire classique et titres contemporains.

La mise en scène, les chorégraphies et le choix des chansons cherchent à préserver une accessibilité familiale tout en respectant l’identité du spectacle. L’hymne 2026, Tout se casse, signé Santa, illustre la volonté d’associer des messages actuels à une dimension fédératrice propre au show.

La condition imposée par Jean‑Jacques Goldman avant son départ

La figure de Jean‑Jacques Goldman demeure omniprésente dans l’histoire des Enfoirés. Compositeur de la Chanson des Restos et directeur artistique pendant de longues années, il a contribué à façonner le format et les codes du spectacle. Son retrait en 2016 a marqué les esprits, et plusieurs artistes ont ensuite souligné l’importance de son rôle dans la vocation collective du projet.

Selon la productrice Anna Marcassus, lors d’un entretien accordé à Télé‑Loisirs, Jean‑Jacques Goldman avait posé une exigence précise au moment de quitter la troupe : le maintien d’un ton familial et l’exclusion de toute vulgarité sur scène. « Un des trucs que m’a demandé Jean‑Jacques Goldman quand il est parti, c’est de respecter que ce soit un programme familial. Il m’a dit qu’il ne fallait pas qu’il y ait de vulgarité. Il fallait que les petits puissent regarder sans que les parents aient envie d’éteindre parce que c’était grossier », a‑t‑elle déclaré.

Cette consigne se traduit par des choix de mise en scène et de direction artistique visant à éviter les propos et les numéros susceptibles de mettre mal à l’aise un public familial. La directive a été présentée comme motivée par le respect des téléspectateurs et par la volonté de préserver l’esprit solidaire et rassembleur de l’événement. D’après la production, cette ligne éditoriale est restée en vigueur depuis le départ de Goldman.