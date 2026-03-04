Jean-Claude Dassier suspendu de l’antenne de CNews après des propos controversés

Jean‑Claude Dassier, chroniqueur historique de CNews et Europe 1, a été suspendu « jusqu’à nouvel ordre » par les deux antennes le mardi 3 mars 2026, après des propos tenus le 2 février sur la question des détenus étrangers qui ont déclenché une vive polémique et des réactions d’associations et d’internautes. La décision intervient dans un contexte de tensions médiatiques récurrentes autour du contenu diffusé sur CNews.

Les échanges incriminés se sont déroulés lors d’un numéro de l’émission 100 % Politique diffusé le 2 février, où Jean‑Claude Dassier a évoqué la gestion des personnes étrangères incarcérées en France en tenant des propos rapportés ainsi : « On les jette en… on les met en Méditerranée, on les met où ? » et en affirmant que plusieurs pays d’Afrique du Nord « n’en veulent pas ». Ces interventions ont suscité un tollé sur les réseaux sociaux et l’appel de plusieurs collectifs à saisir le régulateur audiovisuel.

Plusieurs organisations, dont le collectif Sleeping Giants, ont demandé à l’Arcom d’examiner le caractère potentiellement discriminatoire de ces propos. Dans leur communication, CNews et Europe 1 ont indiqué avoir écarté Jean‑Claude Dassier « jusqu’à nouvel ordre », tout en précisant que le présentateur Gauthier Le Bret avait « maîtrisé l’antenne » au cours de l’émission.

Un épisode s’inscrivant dans une période de tensions pour CNews

La suspension de Jean‑Claude Dassier s’inscrit dans une série d’affaires qui ont fragilisé la chaîne ces derniers mois. L’Arcom avait déjà sanctionné CNews par des amendes totalisant 100 000 euros pour deux séquences diffusées à l’été 2025, estimées par le régulateur comme susceptibles d’inciter à la discrimination à l’égard des musulmans et des Algériens.

Par ailleurs, Jean‑Claude Dassier avait été condamné au début de l’année 2025 à 1 000 euros d’amende avec sursis pour des propos antimusulmans tenus à l’antenne en décembre 2022, où il avait déclaré : « Les musulmans, ils s’en foutent de la République ». La condamnation judiciaire antérieure figure parmi les éléments rappelés depuis la nouvelle polémique.

La chaîne a également connu d’autres départs médiatisés : en février, Jean‑Marc Morandini a été retiré de l’antenne après la confirmation par la Cour de cassation de sa condamnation définitive pour corruption de mineurs, et Sonia Mabrouk a annoncé son départ de CNews et d’Europe 1 le 6 février, évoquant une « altération certaine et effective » de ses relations avec une partie de la direction depuis sa prise de distance vis‑à‑vis du maintien de Morandini.

Dans son communiqué de départ, Sonia Mabrouk affirmait vouloir préserver « l’intérêt des victimes » et faisait part d’une divergence avec les choix de la direction. Le contexte de ces mouvements s’accompagne d’un examen renforcé du contenu diffusé par CNews par des autorités de régulation et d’interventions d’associations de surveillance des médias.

Les faits mentionnés ici sont ceux rapportés par les antennes et par la presse ; les suites éventuelles à la suspension de Jean‑Claude Dassier n’ont pas été précisées par CNews ou Europe 1 au moment de l’annonce.