«L’Espagne a mis Ronaldo à la rue», la presse espagnole se moque de CR7

L’élimination du Portugal en huitièmes de finale face à l’Espagne n’a pas épargné Cristiano Ronaldo. Si le capitaine portugais quitte le Mondial en tant que meilleur buteur de sa sélection, la presse espagnole estime que son influence sur le jeu s’est considérablement réduite.

Au lendemain de la victoire de l’Espagne contre le Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, les médias ibériques ont largement commenté la prestation de Cristiano Ronaldo, auteur d’une performance jugée insuffisante dans ce qui pourrait être sa dernière apparition en Coupe du monde. En Catalogne, le quotidien Sport n’a pas fait dans la nuance, titrant que « l’Espagne a mis Ronaldo à la porte ». Dans un autre article, le média évoque même un « échec annoncé », estimant que l’attaquant portugais n’a pas pesé sur le sort de la rencontre.

Malgré un bilan de trois buts dans le tournoi, faisant de lui le meilleur réalisateur du Portugal durant cette édition, Cristiano Ronaldo n’a pas réussi à faire basculer le choc ibérique. Hormis une tentative en première période, le capitaine de la Seleção est resté discret, bien muselé par la défense espagnole. Pour une partie de la presse espagnole, le temps a fini par rattraper l’ancien joueur du Real Madrid. À 41 ans, le quintuple Ballon d’Or ne disposerait plus de cette explosivité et de cette capacité à éliminer ses adversaires qui ont fait sa réputation pendant près de deux décennies.

Ces analyses n’enlèvent toutefois rien à l’immense héritage laissé par Cristiano Ronaldo. Considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire, le Portugais referme peut-être le chapitre de la Coupe du monde avec un parcours exceptionnel, malgré une sortie prématurée et une dernière prestation qui alimente déjà de nombreux débats.