Élodie Gossuin revient sur son choix d’avortement « même 30 ans après »

À 17 ans, Élodie Gossuin a pris la décision difficile d’interrompre une grossesse, un choix qui marque encore profondément son parcours personnel. L’ancienne Miss France et Miss Europe 2001 évoque aujourd’hui avec une grande émotion ce moment lourd de conséquences, teinté de culpabilité et de douleur. Cette expérience intime, qu’elle qualifie de « première cicatrice maternelle », continue de hanter la quadragénaire malgré les décennies écoulées.

Reconnaissable par son sourire radieux et sa carrière médiatique florissante, Élodie Gossuin est devenue une figure emblématique du paysage audiovisuel français. Outre son titre de reine de beauté en 2001, elle s’est illustrée comme animatrice à la télévision et à la radio, notamment sur RFM. Mariée au mannequin Bertrand Lacherie, elle mène une vie de famille active avec leurs quatre enfants, dont deux paires de jumeaux. Mais cette vie professionnelle et personnelle épanouie ne masque pas une blessure intérieure profonde liée à son passé.

Lors d’une récente interview dans le podcast Bangerz animé par Deborah Grunwald, Élodie Gossuin s’est confiée sur ce qu’elle appelle « le traumatisme » de son avortement à l’adolescence. Elle y décrit la solitude et la lourde charge émotionnelle de cette décision, qu’elle considère comme une cicatrice indélébile. Malgré le temps qui passe, elle souligne l’omniprésence du sentiment de culpabilité qui revient inlassablement, un poids qu’elle ressent comme particulièrement porté par les femmes.

Élodie Gossuin revient sur un avortement qui a marqué sa jeunesse

L’interruption volontaire de grossesse qu’a vécue Élodie Gossuin quand elle avait 17 ans apparaît pour elle comme un choix dual, mêlant nécessaire survie personnelle et un sacrifice lourd à porter. Elle confie avoir « adoré ne pas avoir ce choix à faire », témoignant ainsi de la pression et du conflit intérieur qui l’ont traversée. Ce choix, fait à un âge où l’on est encore en train de se construire, reste pour elle paradoxal : il s’agissait à la fois d’une décision difficile à assumer et d’un acte permettant de se préserver.

Ce n’est pas la première fois que la star révèle cet épisode sensible de sa vie. Dans une interview accordée à Télé Star en mars dernier, en marge de la sortie de son ouvrage Miss à nu publié en février 2026 chez Leduc Éditions, elle avait déjà laissé transparaître sa douleur. Elle avait alors expliqué avoir écrit ce livre « avec des larmes », soulignant combien cette période l’avait marquée au point de constituer un « fantôme » toujours présent dans son esprit.

Dans ses propos, Élodie Gossuin insiste aussi sur l’aspect paradoxal de son choix, qu’elle décrit comme étant un acte de préservation personnelle et un engagement à construire son avenir malgré les douleurs du passé. Cette déclaration témoigne de la complexité des émotions et des répercussions psychologiques que peut entraîner une telle décision.

Ce témoignage s’inscrit dans une démarche de parole souvent difficile à exprimer publiquement, en particulier pour une personnalité médiatique dont la vie privée est en partie exposée. En partageant son vécu, Élodie Gossuin éclaire un sujet encore marqué par de nombreux tabous, soulignant la dimension intime, lourde et persistante de l’expérience de l’avortement, même plusieurs années après les faits.