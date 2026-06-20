«Un véritable gâchis», Gernot Rohr déplore l’absence du Nigeria au Mondial 2026

Éliminé dans la course à la Coupe du monde 2026, le Nigeria manquera un deuxième Mondial consécutif. Ancien sélectionneur des Super Eagles, Gernot Rohr estime que les triples champions d’Afrique ont payé leur mauvais début de campagne et regrette l’absence de stars comme Victor Osimhen, Samuel Chukwueze et Ademola Lookman.

L’ancien sélectionneur des Super Eagles, Gernot Rohr, a exprimé sa déception après l’échec du Nigeria dans la course à la Coupe du monde 2026, estimant que les triples champions d’Afrique ont payé un début de campagne raté. Pour la deuxième édition consécutive, le Nigeria ne sera pas présent sur la scène mondiale, après avoir déjà manqué le Mondial 2022. Sa dernière participation remonte à l’édition 2018 en Russie.

Malgré l’élargissement du tournoi et la présence de dix représentants africains, les Super Eagles n’ont pas réussi à décrocher leur billet. Les hommes d’Éric Chelle ont terminé à la deuxième place de leur groupe de qualification, derrière l’Afrique du Sud, dans une poule également composée du Bénin, du Rwanda, du Lesotho et du Zimbabwe. Contraint de passer par les barrages, le Nigeria a ensuite vu son parcours s’arrêter face à la RD Congo, laissant s’envoler ses derniers espoirs de qualification.

Interrogé par Footy Africa, Rohr a pointé du doigt les difficultés rencontrées dès le début des éliminatoires. « Je pense aussi au fait que le Nigeria n’a plus participé à une Coupe du monde depuis 2018 », a déclaré le technicien franco-allemand. Selon lui, le principal problème n’était pas le manque de talent, mais l’absence de cohésion collective lors des premiers matches. « Même s’ils disposaient de joueurs de grande qualité individuelle, ils n’ont tout simplement pas joué comme une équipe au début des qualifications et ont laissé échapper trop de points », a-t-il analysé.

L’ancien patron des Super Eagles n’a pas caché sa frustration de voir plusieurs stars africaines manquer le rendez-vous mondial. « C’est vraiment dommage que des joueurs majeurs comme Victor Osimhen, Samuel Chukwueze et Ademola Lookman ne soient pas là. Pour moi, c’est un véritable gâchis », a-t-il conclu. L’absence du Nigeria constitue l’une des principales surprises de ces qualifications africaines, tant la sélection regorge de talents évoluant au plus haut niveau européen.







