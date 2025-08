« Je souffre de nos différends, je peine de ne plus le voir », Patrice Talon sur sa brouille avec Candide Azannaï

À moins d’un an de la fin de son mandat, le président Patrice Talon a rencontré, lundi 28 juillet 2025, au Palais de la Marina la jeunesse béninoise. Le président de la République en a profité pour évoquer, dans des mots forts et personnels, sa relation brisée avec son ancien allié Candide Azannaï, aujourd’hui figure de l’opposition.

Dans un échange direct et sans langue de bois avec les jeunes, le chef de l’État béninois s’est livré à une rare confession sur sa rupture avec Candide Azannaï, ancien ministre de la Défense et aujourd’hui opposant farouche. Interpellant Guy Mitokpè, ex-bras droit d’Azannaï et aujourd’hui cadre du parti Les Démocrates, Patrice Talon a déclaré a fait une petite confidence.

« Vous voulez que je vous livre certains de nos secrets ? Vous voulez ? Je peux parler de nos secrets ? », a déclaré Patrice Talon avant de faire une confidence poignante sur sa relation brisée avec Candide Azannaï, président du parti Restaurer l’Espoir.

« Est-ce que vous savez pourquoi Monsieur Azannaï et moi, on s’est fâchés ? Le président Azannaï. Vous savez pourquoi on s’est fâchés ? Vous savez que c’est son ancien patron ? Vous le savez ? », a demandé avec insistancele chef de l’Etat.

« Azannaï c’est un ami à moi. C’est un frère. Jusqu’à l’heure où je vous parle, c’est un frère. Je souffre de nos différends (…). Je peine du fait que je ne vois plus Azannaï.

Un appel à la réconciliation ?

Revenant sur leur éloignement politique, le président semble avoir un espoir de réconciliation post-mandat. « J’espère que même quand je vais quitter la charge, dès le lendemain, on se verra lui ou moi. On va s’embrasser à nouveau. ». Cette déclaration inattendue de Patrice Talon tranche avec les tensions politiques entretenues depuis le départ d’Azannaï du gouvernement en 2017.

Au-delà du cas personnel, le président Talon a lancé un message aux jeunes désireux d’embrasser une carrière politique. Selon lui, gouverner exige de mettre de côté les discours de campagne pour faire face aux réalités.

« Le premier serment que vous devez faire à vous-mêmes, c’est de dire : si j’ai l’occasion un jour, je vais travailler en faisant fi de mes propos politiques avant d’arriver dans la fonction », a-t-il conseillé.

Une réconciliation possible entre Talon et Azannaï ?

Patrice Talon a insisté sur la nécessité pour tout dirigeant d’avoir « le courage des actions pertinentes, utiles, nécessaires », même si elles sont impopulaires. « Parfois, il y a des choses que jamais la masse ne comprendra », a-t-il insisté.

Candide Azannaï, artisan de la victoire de Patrice Talon en 2016, devenu son principal adversaire, a désormais un rôle symbolique dans ce passage de témoin. En mettant des mots publics sur leur fracture personnelle, Talon ouvre peut-être une brèche vers une forme d’apaisement.

Reste à voir si les mots du président trouveront un écho chez son ancien allié, dont les critiques n’ont cessé depuis sa démission fracassante en mars 2017.