«Je ne peux pas blesser Yamal, j’ai besoin de lui en sélection», Cucurella avant Chelsea – Barça

À l’approche du choc de Ligue des champions entre Chelsea et le FC Barcelone, programmé le 25 novembre à Stamford Bridge, Marc Cucurella s’est exprimé sur son duel attendu avec Lamine Yamal.

Les deux joueurs, coéquipiers en sélection espagnole, pourraient se retrouver face à face sur la pelouse londonienne. Interrogé après la victoire de l’Espagne contre la Bulgarie (3-0), jeudi à Sofia, le latéral gauche des Blues a tenu à clarifier les choses :

« Je suis prêt à affronter Lamine Yamal au niveau des clubs, a confié Cucurella, cité par TouchlineX. Il m’a déjà dit quelques mots à ce sujet, mais je ne peux pas le blesser, car j’ai besoin de lui en équipe nationale. »

Le défenseur de Chelsea s’attend toutefois à une bataille relevée face aux Blaugrana : « Ce sera difficile pour eux, car on jouera à domicile. Mais on verra bien. »