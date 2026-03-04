« Je m’en fiche complètement…», Donald Trump sur la participation de l’Iran à la Coupe du monde 2026

À trois mois de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, les tensions entre les États-Unis et l’Iran jettent une ombre politique sur une compétition que la FIFA espère pourtant maintenir à l’écart des turbulences diplomatiques.

À moins de cent jours du coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, l’ombre de la géopolitique plane déjà sur la compétition la plus attendue de la planète football. Prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique, l’épreuve organisée par la FIFA se retrouve malgré elle au cœur des tensions internationales.

En toile de fond, le conflit opposant Washington et ses alliés, dont Israël, à Iran suscite des interrogations sur la participation de la sélection iranienne. Si, sur le terrain, les qualifications suivent leur cours, en coulisses, le climat diplomatique alimente les spéculations.

Interrogé par Politico, le président américain Donald Trump a adopté un ton ferme. « Je m’en fiche complètement. Je pense que l’Iran est un pays très durement vaincu, à bout de forces », a-t-il déclaré, sans détour. Une sortie qui ne manquera pas de faire réagir.

À mesure que le tournoi approche, la FIFA se retrouve face à un défi de taille : préserver l’universalité et la neutralité du football dans un contexte international sous haute tension. Le compte à rebours est lancé, mais l’incertitude demeure.



