Jazmin Grace Grimaldi déterminée à se réapproprier son histoire

Longtemps présentée comme une enfant « illégitime », Jazmin Grace Grimaldi a choisi de reprendre la parole sur son histoire personnelle dans une vidéo mise en ligne sur son compte Instagram le mercredi 4 mars, jour de ses 34 ans.

Née de la relation hors mariage entre le prince Albert II de Monaco et Tamara Rotolo, elle a été médiatisée dès sa naissance et a obtenu la reconnaissance paternelle en 2006, à l’issue d’une longue procédure judiciaire. Aujourd’hui, elle est pleinement intégrée à la famille princière et partage son activité entre apparitions officielles et projets artistiques.

Dans la vidéo publiée pour son anniversaire, Jazmin présente son parcours et affirme que la dimension royale n’explique pas l’ensemble de son identité. Elle dénonce les étiquettes dont elle a fait l’objet — « princesse », « enfant illégitime » ou « non reconnue » — et assure qu’elle ne se cache plus, qu’elle n’éprouve plus de honte et qu’elle ne se considère plus comme inférieure, indiquant sa volonté de reprendre le contrôle de son récit.

Quel est le lien entre Jazmin Grace Grimaldi et le prince Albert II ?

Jazmin a rencontré pour la première fois son père à l’âge de 11 ans. Elle est revenue sur cette étape dans une interview accordée à Harper’s Bazaar en juillet 2015, expliquant qu’elle souhaitait que cette rencontre permette une vraie connaissance réciproque. Elle a précisé qu’elle avait ressenti l’absence d’une figure paternelle et qu’elle considérait comme positif que la relation se soit construite à ce moment-là ; depuis, elle dit entretenir une excellente relation avec le prince.

La jeune femme a également évoqué ses rapports avec le prince Jacques et la princesse Gabriella, alors âgés d’environ deux ans lors de ses propos, se réjouissant à l’idée d’être leur sœur et de les voir grandir. Elle a décrit des moments familiaux simples — repas, barbecues, sorties à la plage — comparables à ceux d’une famille « normale », tout en soulignant l’emploi du temps chargé qui les distingue.