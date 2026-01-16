«J’ai déjà l’onction présidentielle », Alain Kenneth après avoir serré la main de Patrice Talon

Au cours des Vodoun Days 2026, Alain Kenneth a marqué les esprits en serrant la main du président Patrice Talon. De passage sur l’émission Kfé Week-end le vendredi 16 janvier 2026, le tiktokeur est revenu sur cette séquence devenue virale.

Invité sur le plateau de Kfé Week-end, Alain Kenneth est revenu sans détour sur la fameuse poignée de main échangée avec le chef de l’État lors des Vodoun Days 2026. Un moment qu’il assume pleinement et qu’il présente comme un symbole fort de son parcours.

Devant les animateurs, le créateur de contenus raconte avec enthousiasme comment l’instant s’est produit. Présent sur le terrain en tant que caméraman, notamment pour couvrir les faits et gestes du général Camille Makosso, Alain Kenneth explique avoir saisi une opportunité rare. « Dans la vie, il faut être rapide. C’est une occasion qui ne se donne pas deux fois », confie-t-il, rappelant qu’il a dû interrompre son travail pour aller à la rencontre du président.

C’est dans ce contexte qu’il dévoile, non sans humour, ce qu’il pense de cette rencontre. « J’ai déjà l’onction présidentielle », a-t-il déclaré. Pour lui, cette poignée de main dépasse le simple protocole. Elle représente une reconnaissance, aussi symbolique soit-elle, de plusieurs années de persévérance dans un environnement souvent marqué par les critiques.

Une reconnaissance revendiquée après des années de combat

Sur le plateau de Kfé Week-end, Alain Kenneth se montre introspectif. Il évoque son passé, les moqueries, les sobriquets et les obstacles rencontrés depuis ses débuts. « Malgré les critiques, je n’ai jamais abandonné. Aujourd’hui, le président m’a dit félicitations », affirme-t-il. Le créateur de contenus est convaincu que ces mots traduisent une certaine connaissance de son engagement.

Selon lui, cette interaction prouve que le travail finit toujours par payer, même lorsque le parcours est chaotique. Il insiste également sur le fait que le chef de l’État ne félicite pas au hasard, laissant entendre que son activité et sa constance ne sont pas passées inaperçues.