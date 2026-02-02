Jack Lang sort du silence après son lien avec l’affaire Epstein

Jack Lang voit son nom apparaître dans des documents récemment rendus publics par le ministère américain de la Justice dans le cadre de l’affaire Jeffrey Epstein. Les archives mentionnent des échanges impliquant l’ancien ministre et sa fille Caroline avec le financier américain, décédé en prison en 2019. Dans une déclaration transmise à l’Agence France-Presse (AFP), l’ancien responsable politique rompt le silence et annonce des actions judiciaires contre les propos qu’il juge diffamatoires.

Selon les documents publiés vendredi par le département de la Justice des États-Unis, les noms de Jack Lang et de sa fille figurent parmi plusieurs correspondances avec Jeffrey Epstein. L’information, révélée dans la base de documents consultée par la presse, a provoqué une prise de parole publique de l’ancien ministre, rare depuis les premières révélations autour du dossier Epstein.

Dans le texte adressé à l’AFP, Jack Lang revient sur la nature de ses relations avec Jeffrey Epstein. Il affirme avoir rencontré le financier « il y a une quinzaine d’années », présenté selon lui par le réalisateur Woody Allen. L’ancien ministre décrit Epstein à l’époque comme un mécène fréquentant les cercles culturels et mondains parisiens, et se dit « tombé des nues » lorsqu’il a découvert, il y a quelques mois, l’ampleur des faits qui ont été ensuite révélés.

Rencontre, image publique et décision de porter plainte

Jack Lang, qui a occupé successivement les fonctions de ministre de la Culture, ministre de l’Éducation nationale et préside l’Institut du monde arabe, détaille la perception qu’il avait alors d’Epstein. Il évoque une personne « séduisante par son érudition, sa culture, sa curiosité intellectuelle » et souligne la « gentillesse » dont Epstein aurait fait preuve, notamment lors du décès de sa fille Valérie. L’ancien ministre admet n’avoir effectué « aucune vérification particulière » sur le passé du financier et explique : « Quand je noue un rapport de sympathie, je n’ai pas l’habitude de demander à mon interlocuteur son casier judiciaire. Je fais confiance. »

Interrogé sur les insinuations et les commentaires publics intervenus depuis la diffusion des documents judiciaires, Jack Lang se défend de toute proximité complice avec des pratiques criminelles. Il affirme assumer « pleinement les liens » qu’il a pu entretenir avec Epstein, tout en précisant qu’« à une époque où rien ne laissait supposer que Jeffrey Epstein pouvait être au cœur d’un réseau de criminalité », ces relations n’avaient pas suscité d’inquiétude particulière de sa part. Il ajoute que, s’il avait eu connaissance des agissements qui lui sont reprochés, il aurait immédiatement mis fin à ces relations.

L’ancien ministre exprime par ailleurs son attention aux victimes, en précisant que « les valeurs humaines » qui le guident lui sont « radicalement étrangères » en regard des pratiques dévoilées dans l’affaire Epstein. Face aux conséquences sur son image publique et aux « sous-entendus » dont il dit faire l’objet, Jack Lang annonce avoir saisi la justice et déclare qu’il poursuivra « quiconque propagera à [son] sujet des propos menaçants, haineux et diffamatoires. »