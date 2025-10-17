En Brève

Italie : bombe sous la voiture d’un journaliste renommé, pas de victimes

La voiture de Sigfrido Ranucci, journaliste italien et directeur de l’émission Report sur la troisième chaîne de la télévision publique RAI, a été détruite par une bombe qui a explosé dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 octobre, a annoncé l’émission sur X. L’explosion, survenue à une vingtaine de kilomètres au sud de Rome, n’a fait aucune victime, mais a endommagé la voiture de sa fille et la façade de son domicile, précise la même source.

