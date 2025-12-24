Accueil En Brève Israël va investir 110 milliards $ en dix ans dans son armement

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a annoncé mercredi un engagement de 350 milliards de shekels (environ 110 milliards de dollars) sur dix ans pour bâtir une industrie d’armement indépendante, mesure présentée comme une réponse au contexte sécuritaire: l’armée a mené ces deux dernières années des opérations sur plusieurs fronts régionaux. Lors d’une cérémonie sur une base aérienne dans le sud d’Israël, M. Netanyahu a indiqué avoir approuvé ce plan décennal et a déclaré : « Nous voulons réduire notre dépendance, même vis-à-vis de nos amis. »