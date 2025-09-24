Israël: un drone du Yémen blesse cinq personnes dans la zone d’Eilat

La cité balnéaire d’Eilat, sur la mer Rouge à l’extrémité sud d’Israël, a été touchée mercredi en fin d’après-midi par un drone lancé depuis le Yémen, a indiqué l’armée israélienne : des sirènes d’alerte avaient retenti après la détection d’un aéronef en approche, des tentatives d’interception ont été effectuées, mais « un drone lancé du Yémen est tombé dans la zone d’Eilat », précise le communiqué militaire; les secours font état de cinq personnes blessées « par des éclats », dont deux grièvement.