Israël rend à Gaza les restes de 45 personnes supplémentaires lors d’échanges de dépouilles

En Brève

Dans le cadre du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, Israël a rendu mercredi les restes de 45 personnes aux autorités de la bande de Gaza, a indiqué le ministère de la Santé du territoire, confirmant la poursuite du processus d’échange de dépouilles. « Le ministère de la Santé annonce la réception de 45 corps de martyrs restitués aujourd’hui par l’occupation israélienne et la Croix-Rouge, portant le nombre total de corps reçus à 90 », précise le communiqué du ministère placé sous l’autorité du mouvement islamiste palestinien. Les dépouilles sont arrivées à l’hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, selon l’établissement; elles ont été restituées en échange de la remise, la veille par le Hamas, de trois nouvelles dépouilles d’otages israéliens dont l’identité a été confirmée par les autorités dans la matinée.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ