Laurent Ruquier révèle que Pascal Légitimus l’a aidé à faire son coming-out sur scène

Vendredi soir, lors d’une émission très suivie sur TF1, un secret longtemps bien gardé a été partiellement levé. L’acteur et humoriste Pascal Légitimus a été démasqué dans le costume du Cyborg dans Mask Singer, provoquant une réaction forte et inattendue de l’animateur Laurent Ruquier. Ce dernier a profité de ce moment pour évoquer une dimension intime et profonde de sa vie, révélant que son amitié avec Pascal Légitimus, qui dure depuis près de quarante ans, a été un soutien déterminant lors de son coming-out public sur scène. Cette confidence, rare et touchante, éclaire un pan personnel jusque-là peu abordé de la vie de Ruquier.

Le visage de Pascal Légitimus derrière le masque du Cyborg a surpris les enquêteurs du programme ainsi que les téléspectateurs. Malgré les indices disséminés au long des épisodes, Laurent Ruquier, pourtant très proche de l’humoriste, n’avait pas réussi à deviner sa présence sous ce déguisement. Cependant, dès la révélation, l’animateur n’a pas tardé à exprimer devant les caméras l’importance que ce compagnon de longue date tient dans son existence, révélant sans détour : “J’ai fait mon coming-out sur scène grâce à Pascal”. Un témoignage rare, qui offre un éclairage inédit sur une étape intime et symbolique de sa vie.

Une amitié née dans les coulisses du spectacle et solidifiée au fil des décennies

Laurent Ruquier et Pascal Légitimus se connaissent depuis le début des années 1980, une époque où leurs carrières respectives prenaient leur essor. Ruquier, encore en train de s’inscrire timidement dans le milieu de l’écriture humoristique, fréquentait déjà les cercles artistiques où Pascal Légitimus s’illustrait avec force, en tant que membre du trio incontournable des Inconnus, aux côtés de Didier Bourdon et Bernard Campan. Cette complicité née alors s’est progressivement renforcée, bâtie sur un socle d’échanges professionnels et d’affinités personnelles.

Au fil des années, leur collaboration s’est multipliée. Laurent Ruquier, reconnu pour ses talents d’animateur et d’auteur, a écrit des spectacles et émissions destinés à toute une génération d’humoristes, dont Pascal Légitimus. Ce dernier est apparu à plusieurs reprises dans des projets lancés ou animés par Ruquier, consolidant leur partenariat sur scène comme à la télévision. Cette relation durable incarne ainsi une complicité artistique étendue sur presque quarante ans, un parcours commun jalonné par des succès et des moments partagés dans les coulisses du spectacle français.

Pour Laurent Ruquier, cependant, cette amitié ne se résume pas à leur carrière. Lors de la diffusion de Mask Singer, il a souligné que Pascal Légitimus a joué un rôle crucial dans un passage marquant de sa vie privée : celui de son coming-out public. Une confidence qu’il partage rarement, mais qui témoigne d’une confiance et d’un respect mutuel profondément enracinés.

Un moment de vérité sur scène, jamais partagé en famille

Selon Laurent Ruquier, c’est lors d’un spectacle, plusieurs années auparavant, que la dynamique profondément humaine de leur relation s’est révélée. N’ayant jamais abordé ouvertement son homosexualité avant ce moment, notamment auprès de ses proches, l’animateur explique que l’intervention de Pascal Légitimus l’a aidé à franchir ce cap décisif devant un public. “Je ne l’avais même jamais dit à mes parents”, a-t-il confié devant les caméras vendredi soir.

Cette discrétion sur sa vie personnelle n’est pas nouvelle dans le parcours médiatique de Ruquier. Depuis plusieurs années, il avait déjà évoqué, dans des entretiens accordés à Paris Match ou encore à France Inter, la délicate gestion de ce sujet avec sa famille. Selon lui, sur l’homosexualité, les discussions ou déclarations officielles en famille n’ont jamais eu lieu. Il parle plutôt d’une réelle pudeur familiale, qui a permis aux choses de s’installer progressivement et naturellement, sans confrontation ni aveux formels.

Laurent Ruquier avait également évoqué ce mode particulier de révélation dans ses relations intimes. En couple pendant sept ans avec Hugo Manos, il est aujourd’hui célibataire. Cette histoire aura laissé une empreinte dans sa vie personnelle, mais c’est surtout la présence et le soutien de Pascal Légitimus dans cette étape symbolique qui ont suscité ces révélations surprenantes.