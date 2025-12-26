Accueil En Brève Israël reconnaît l’État du Somaliland, une première

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a annoncé, vendredi 26 décembre, la reconnaissance officielle de « l’État indépendant et souverain » du Somaliland, marquant une première pour cette république autoproclamée issue de la sécession de la Somalie et jusque-là non reconnue par aucun État. Selon un communiqué des services du chef du gouvernement israélien, « le Premier ministre Netanyahu, son ministre des Affaires étrangères Gideon Saar et le président de la République du Somaliland ont signé une déclaration conjointe et mutuelle », acte formel consacrant ce geste diplomatique.