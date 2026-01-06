Accueil En Brève Israël reconnaît le Somaliland : le chef de la diplomatie à Hargeisa

Gideon Sa’ar, ministre israélien des Affaires étrangères, est arrivé mardi matin 6 janvier à Hargeisa, capitale de la République autoproclamée du Somaliland. Selon un communiqué du ministère de l’Information du Somaliland, il a été accueilli à l’aéroport par des responsables du gouvernement local ; la Somalie considère cette région comme faisant partie intégrante de son territoire. Cette première visite officielle intervient une dizaine de jours après la reconnaissance par Israël de l’État du Somaliland, unique reconnaissance internationale à ce jour. D’après l’agence Reuters et des images diffusées sur les réseaux sociaux, le chef de la diplomatie israélienne doit être reçu par Abdirahman Mohamed Abdullahi, président de la République autoproclamée du Somaliland.