Accueil En Brève Israël reconnaît le Somaliland: la Somalie dénonce une «attaque délibérée contre sa souveraineté»

Israël reconnaît le Somaliland: la Somalie dénonce une «attaque délibérée contre sa souveraineté»

Mogadiscio a qualifié de «attaque délibérée contre sa souveraineté» la décision d’Israël, qui a reconnu officiellement, vendredi 26 décembre, le Somaliland comme «État indépendant et souverain». Cette reconnaissance, une première pour la république autoproclamée qui a fait sécession de la Somalie en 1991, suscite selon un communiqué du bureau du Premier ministre somalien Hamza Abdi Barre une exacerbation des «tensions politiques et sécuritaires» dans la Corne de l’Afrique, la mer Rouge, le golfe d’Aden, le Moyen-Orient et la région au sens large. L’annonce israélienne, aux retombées géopolitiques liées aux enjeux autour de la mer Rouge, a entraîné des condamnations de plusieurs pays de la région, notamment Djibouti et l’Égypte, ainsi que de la Turquie.